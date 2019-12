Egyre nagyobb a korrupció-gyanú a Szeviép-ügyben

Belföld

Miután a PestiSrácok kiderítette, hogy a szegedi városvezetést súlyosan érintő ügyben ítélkező bírói tanács három tagjából az egyiknek a cége jelentős megbízásokat kapott Botkáéktól, a másik pedig áron alul egy luxuslakást (amit azonnal el is adott), most az is kiderült, hogy a bírói tanácsot egy olyan bírósági vezető jelölte ki, aki az egyik Szeviép-vádlott ügyvédjének felesége – számol be az Origo.

A Pesti Srácok megkereséseire eddig nem válaszolt a szegedi önkormányzat. Egy közleményükből viszont kiderül, hogy Nóvé Ágnes bírónő és férje építőipari cége csaknem 800 milliót kapott Szeged önkormányzatától. Ennek ellenére ítélkezhetett a Botkáékat súlyosan érintő ügyben.

Most azt derítette ki a PestI Srácok, hogy a Szegedi Törvényszéken dr. Nagy Andrea, igazgatási feladatok ellátásával megbízott törvényszéki bíró jelöli ki azokat, akik a büntetőügyekben ítélkeznek. Dr. Nagy Andrea pedig dr. Szilágyi János ügyvéd párja, gyermekének édesanyja. Szilágyi János pedig a Szeviép-ügy harmadrendű vádlottjának, P. Lászlónak ügyvédje. Szilágyi János egyedül képviselte az eljárásban végig a dúsgazdag vállalkozót a büntetőügyben, majd tartotta a védőbeszédeket, legutóbb december 10-én, a másodfokú eljárásban, ahol védence felmentését kérte.

A Pesti Srácok szerint Szilágyi János maga is a Botka-féle önkormányzat embere. Több olyan szerződést is találtak, amelyen Szilágyi János szerepel a szegedi önkormányzat cégeinek képviselőjeként. Szilágyi János a jogi képviselője a Környezetgazdálkodási Kft-nek és a Szegedi Vásárcsarnok és Piac Üzemeltető Kft-nek. Az ügyvéd képviselte az önkormányzat cégét többek közt a nagy botrányt kiváltó Mars téri piac ügyben.

A Szegedi Törvényszék Pesti Srácoknak küldött válaszából kiderült az is, hogy a védőügyvéd felesége megváltoztatta annak a bírói tanácsnak az összetételét, amely ítélkezett az ügyben. Ennek a tanácsnak ugyanis dr. Kovalcsik Éva tanácsvezető bíró, dr. Nógrádi Beáta törvényszéki bíró és dr. Kemenes Krisztián a tagja. Nógrádi Beáta viszont kikerült a tanácsból, a helyére pedig bekerült az a Nóvé Ágnes, akinek férjével közös cége 800 milliós megbízást kapott Botkáéktól.

