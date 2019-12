Meghan Markle Budapesten járt

Extra

Még azelőtt járt Budapesten Meghan Markle, hogy hozzáment volna Harry herceghez. A színésznőből lett sussexi hercegné már évekkel ezelőtt törölte hivatalos Instagram-fiókját, a People magazin azonban akkor összeszedett néhány érdekességet. Például azt, hogy a hercegné mely városokban járt, és melyeket szerette a legjobban. Köztük volt Budapest is, amiről egyenesen áradozott. „Ez a város volt az egyik leggyönyörűbb, amit valaha láttam!” – írta a későbbi hercegné, aki minden bizonnyal több időt tölthetett nálunk, hiszen kitért arra is, mennyire szeretett reggelente a Duna-parton futni. A fotókat most rajongók töltötték fel a közösségi oldalra.