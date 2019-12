Meghan miatt borul a karácsony a királyi udvarban

Extra

Eddig még senki nem merte megtenni, de Meghan újra ellentmond a brit királyi család hagyományainak. Ráadásul nem is egynek! A sussexi hercegi pár első gyermekük, Archie születése után úgy döntött, hogy a saját útjukat járják, és nem vesznek részt a királynő, II. Erzsébet karácsonyi vacsoráján, valamint az azt megelőző istentiszteleten sem. Meghan és Harry hivatalos ünnepi programját ugyan még nem közölte a palota, de a hírek szerint nem is lesznek az országban karácsonykor, Los Angelesbe mennek a hercegné édesanyjához, Doria Raglandhoz. A brit királyi család hagyományosan karácsony napján ajándékozza meg egymást, ilyenkor általában vicces apróságokkal kedveskednek egymásnak. Harry és Vilmos korábban el is mesélték, hogy ezt tekintik az ünnep fénypontjának, hiszen ilyenkor rengeteget nevetnek. Ám az idén Harry számára ez elmarad, mert állítólag Meghan már tavaly megígértette vele, hogy ebben az évben a családtól külön töltik a karácsonyt.