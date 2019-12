Mézeskalács, az ünnep misztikuma

Budapest

Urmai Gabriella ,

Nem csak Kevin nélkül, de mézeskalács nélkül sincs karácsony. Egyesek az azonnal puhulóra, míg mások a ropogósra esküsznek. Talán nem is annyira az íze miatt imádjuk, inkább a misztikuma és az illata miatt.

Az első

Már az ókori piramisokban is találtak mézre és mézes süteményekre utaló leleteket. A mézkészítést és az ezekhez használt sütőformákat a görögök is átvették és a temetkezési rítusaikban használták: a halott szájába is mézeskalácsot tettek az alvilág őrének kiengeszteléséhez. Hazánkban már az aquincumi ásatásoknál is találtak több mézeskalácssütésre használt égetett cserépformát. Magyarország méhészetének XI. századi írott nyomai vannak. Az Árpád-házi királyok idején ugyancsak a méhészettel rendelkező kolostorokban készítették a mézes süteményeket, Mátyás király korában pedig a mézeskalács-készítő iparosok keleti fűszerekkel is dolgoztak.

Az omlós

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 ek. mézeskalács fűszer, 1,5 tk. szódabikarbóna, 15 dkg puha vaj vagy margarin, 1,25 dl méz, 1 nagyobb tojás, fél narancs reszelt héja, 15 dkg porcukor

Díszítés: 1 tojásfehérje, kb. 20 dkg porcukor, 1 ek. étkezési keményítő, 1 kk. ecet vagy citromlé, dekorcukor

Elkészítés: A lisztet egy edénybe öntjük és hozzáadjuk a porcukrot, a fűszert (vagy fele-fele arányban őrölt fahéjat és szegfűszeget), szódabikarbónát, és kézzel összekeverjük. Ekkor hozzáadjuk a margarint/vajat, mézet, tojást és a narancs héját, majd összegyúrjuk az egészet egynemű masszává. Közben előkészítjük a formákat. A sütőt begyújtjuk 180 fokra, alul-felül sütéssel. A tésztát két részre osztjuk, majd az egyik felét lisztezett deszkán 4-5 mm vastagra vagy kicsit vastagabbra, majd a kiválasztott formákkal kiszúrjuk. A leeső részeket újra összegyúrjuk, hozzátesszük a másik adag tésztához és azt is kinyújtjuk, majd szaggatjuk. A figurákat sütőpapíros tepsire sorakoztatjuk egymástól kicsit távolabb. A mézes figurákat pontosan 10 percig sütjük 180 fokon.

A roppanós

Hozzávalók: 12,5 dkg méz, 25 dkg liszt, 5 dkg margarin, 6 dkg cukor, 1 tojás, 1 sütőpor, 1 kiskanál mézeskalács fűszerkeverék, 1 citrom reszelt héja

Elkészítés: A mézet, a cukrot és a margarint a cukor elolvadásáig lassan felmelegítjük, majd kihűtjük és beleütjük az egész tojást. Elkeverjük, beleöntjük a lisztet és a sütőport, hozzáadjuk a mézeskalács-fűszerkeveréket és a reszelt citromhéjat, összekeverjük a hozzávalókat, deszkán jól összedolgozzuk. Alufóliába tekerjük és minimum 5 órára hűtőbe tesszük. A ropogós állaghoz lehelet vékonyra kell nyújtani, majd formázzuk, a formákkal kiszúrjuk,

vajazott sütőlemezre tesszük – hagyjunk bőven helyet a formák között, mert megnőnek majd – előmelegített sütőben középbarnára sütjük 160-180 fokon kb. nyolc-tíz percig.