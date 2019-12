Mező Misi: Nem tudtam édesanyámtól elköszönni

Extra

Holló Bettina ,

Egy ember életében nincs annál nagyobb fájdalom, mint mikor elveszti az egyik szerettét, pláne ha még elköszönni sem tudott tőle. Ez történt Mező Misivel is, aki saját bevallása szerint a bulizást választotta ahelyett, hogy elbúcsúzott volna beteg édesanyjától. A történtek feldolgozásában csak a hit segített neki.

A nagysikerű NőComment! című talkshowban hétről hétre ismert nők és férfivendégek boncolgatnak hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Ábel Anita, Király Linda, Pirner Alma, Hadas Kriszta és Janza Kata köszöntötte a férfivendéget, Mező Misit, akinek az életében nagyon fontos szerepet játszik a hit.

“A magadba vetett hit el tud vinni nem jó irányba, én ezt saját tapasztalatból mondom. Volt egy olyan időszak, amikor azt éreztem, hogy akár még én is lehetnék Isten. Amit elértem, az ugyanis csak nekem köszönhető, és ez egy éles fegyver. (…) Az Istenbe vetett hit ugyanakkor nagyon fontos, nem véletlenül vagyok teológus. Egyébként semmi komoly célom nem volt azzal, hogy 36 évesen beültem az iskolapadba, pusztán magamat szerettem volna jobban megismerni, helyrebillenteni. Szerencsés voltam, mert mindig olyan emberek, családtagok, barátok voltak mellettem, akik visszarugdostak a földre” – mondta Misi, aki egy trauma miatt fordult Isten felé.

“Kétféle ember van az életben, az egyik, akinek van egy hatalmas problémája, éri egy olyan trauma, veszteség, ami Isten felé fordítja. Míg mások csak kíváncsiságból keresik, kutatják. Én az első voltam, édesanyám halála ugyanis óriási sokk és trauma volt az életemben. Akkor nagyon összetörtem, mély gödörben voltam. Napi szinten úgy keltem fel, hogy hogy vessek véget az életemnek. Mindenki azt gondolja, hogy egy ismert ember, egy ünnepelt sztár vagyok, aki mindig boldog és kiegyensúlyozott, de nekem is vannak problémáim, velem is történnek szörnyűségek – mesélte őszintén a frontember, akinek mindeközben a lelkiismeretével is meg kellett küzdenie.

“Anya beteg volt, de úgy élt bennem hogy előpusztíthatatlan, örök ifjú, aki soha nem fog meghalni. Abban az időszakban, mikor elment, én inkább a bulizást, a haverokat választottam, és nem azt, hogy hazamenjek és meglátogassam őt. Bűntudatom van emiatt, azt érzetem, hogy egy nulla vagyok, aki inkább piálni ment ahelyett, hogy ránézett volna az édesanyjára. Nem tudtam tőle elköszönni, az utolsó telefonbeszélgetésünkben azt mondta, hogy szégyelld magad kisfiam, hogy itthon vagy és nem látogatsz meg. Másnap jött a telefon a húgomtól, hogy anya meghalt.(…) Ennek a feldolgozásában csak a hit segített” – árulta el.

Három gyermek édesapja

Mező Misi csak ritkán mesél a magánéletéről, kiváltképp gyermekeiről, most azonban kivételt tett. “Három gyermekem van, kicsi köztük a korkülönbség, ez így volt tervezve. A legkisebb lányom Boróka kétéves. Őt most nem lehet egy percig sem magára hagyni, nagyon kis eleven, mégis egy tündér, és nagyon okos is. Bíbor négyéves, ő nagyon szépen énekel. Nimród hétéves, őt viszont egyáltalán nem érdekli a zene. Nekem gyerekként apámnak volt egy akusztikus gitárja, azon tanultam, és megfogadtam, hogy minden hangszert beszerzek, hogy próbálgathassa. Így van zongoránk, pergőnk, de nem igazán mozgatja meg. Még nem jöttem rá, hogy miért tiltakozik a zene ellen, talán azért, mert összeköti azzal, hogy elmegyek fellépni, és nem vagyok otthon vele. Lehet, hogy emiatt nem kedveli, de egy biztos, én nem szeretnék semmit sem ráerőltetni. A feleségem szerint lehetnék keményebb apa, és igyekszem is az lenni, de nem mindig sikerül” – mondta.