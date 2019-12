Mihályi Győző felesége kiáll férje mellett!

Belföld

Komoly vádakat fogalmaztak meg a Jászai Mari-díjas művésszel szemben. Az Újszínház színésze tisztázni szeretné a nevét, ugyanis állítja, a rágalmazásokból semmi sem igaz.

Mint arról beszámoltunk, a sajtóban az utóbbi napokban jelentek meg olyan hírek, miszerint az Újszínház társulatának egyik, állami díjjal is kitüntetett, elismert színésze az intézmény egyik nem színész tagjával szemben erkölcstelenül viselkedett 2016-ban.

– Megnyugtató, hogy senki nem jelezte sem most, sem korábban, hogy sérelem érte volna. Csakhogy egy, kizárólag pletykákra hagyatkozó egykori kollégától származó levél lavinát indított el. Mindig is tiszteltem a női nemet, magam is elítélem a zaklatókat. Személyes sértettség és politikai hátszél áll az ellenem álló támadás hátterében – mondta Mihályi Győző.

A színész felesége, Tímea felháborodott a vádak miatt – írja a Blikk.

– Szeretem ezt az embert, nem akarom végignézni, ahogy ártatlanul tönkreteszik! Vállalok mindent, különösen a férjemet. A magánéletünket eddig a négy fal között éltük, hála istennek kiegyensúlyozottan és boldogan, de mint egy koholt vádak alapján meghurcolt férfi felesége, kötelességemnek érzem, hogy megszólaljak. Egy sértett, a színházból kényszerből távozó munkatárs zagyva levele tönkretehet egy ártatlan embert – mesélte a lapnak Tímea, aki kitart férje mellett.

– Meggyőződésem, hogy csupán egy jól működő színházat akarnak tönkretenni, ehhez pedig valakit fel kell „áldozni”. Ez a valaki a férjem, de mellette vagyok, és nem hagyom! Győzőt a rágalmak ellenére gyerekeivel, testvérével együtt szeretem, talán még jobban, mint eddig, hiszünk neki és a végsőkig mellette állunk! – jelentette ki Mihály Győző felesége.