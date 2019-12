Milák Kristóf: A siker elmúlik, ha nincs mögötte eredmény

Extra

Kiss Nóra ,

Milák Kristóf nemrég ért haza a tokiói edzőtáborból, ahol a 2020-as olimpiára készült fel. A 19 éves világbajnok hetente 10 alkalommal 60 kilométereket úszik, a célja pedig, hogy a pillangó versenyszám mellett gyorsúszásban is minél jobb eredményt érjen el. A sportoló felkészüléséről és a kvangdzsui világbajnokságról is mesélt a Lokálnak.

Hogy halad az olimpiára való felkészülésben?

A napokban értem haza a tokiói edzőtáborból, a felkészülésem további része itthon zajlik majd. Több mint fél év van hátra, és úgy érzem jól haladok. Az még nincs lefixálva, hogy miben indulok, de szeretném magam minél több számban megmérettetni. A 100 és 200 méter pillangó biztos, de vannak olyan versenyszámok, amikben tervezek nevezni, de jelenleg még nem állok rá készen. Ilyen a 200 és 400 méter gyors. Nem szeretnék a pillangónál leragadni. Ehhez viszont edzenem kell. Igazából csak rajtam múlik, hogy hogy sikerül a felkészülés.

Miből áll az edzésterve?

Öt napot edzem egy héten, reggel és este is. Naponta 5 órát, ami alatt 12 ezer métert úszom le. Ez 60 kilométert jelent egy héten. Az uszodán kívül a szárazföldön is sportolok. Ezek mellett pedig az étkezésre is figyelek. Édesszájú vagyok, de nem az a habzsolós fajta. Szerencsére a gyors ételek soha sem tartoztak a kedvenceim közé, sokkal jobban szeretem a minőségi fogásokat. Az édesanyám pedig remekül el is készíti őket, így nem okoz gondot erre odafigyelni. Persze karácsonykor én is megengedek magamnak majd egy kis bűnözést.

Hogyan emlékszik vissza a győztes számára Kvangdzsuban?

Egy napig tartott míg feldolgoztam, hogy aranyérmes lettem 200 méter pillangón, és fél másodperccel megdöntöttem Michael Phelps világrekordját. Aljas voltam, mert egyből kikapcsoltam utána a telefonomon az értesítéseket és az internetet. Csak a családommal és a barátaimmal kommunikáltam. Szerettem volna ezt az egészet először magamban átélni. Másnap azonban elgyengültem, és megnéztem az üzeneteket. Rengetegen gratuláltak, bevallom, néhányon meg is hatódtam. Rögtön vissza is néztem a döntőt. Utána nem lehetett lelőni. Annyira felpörögtem, hogy éjjel aludni sem tudtam.

Akkor látta Michael Phelps gratulációját is a „Milák-csúcsról”?

Az pár nappal később jutott el hozzám. Meglepődtem, de nagyon jól esett mindaz, amit rólam mondott. Ezúton is szeretném neki megköszönni.

A családja hogyan fogadta a verseny után?

Beszéltünk pár szót a győzelmem után, de ők se nagyon tudtak utána már elérni. A hazaérkezésemet követően pedig egyből a sajtótájékoztatóra mentünk. 2-3 óra múlva tudtunk csak leülni átbeszélni, mi is történt velem az elmúlt pár napban. Nem kérdés, hogy ők is velem együtt örültek amiért a 13 év kemény munkája beteljesült. Büszkék rám, és számomra ez mindennél többet jelent.

Hogy viseli a hirtelen jött sikert és az ezzel járó ismertséget?

Az elején nagy volt körülöttem a felhajtás, négy hónap után ez azért alábbhagyott. A siker és a hírnév múlandó, csak akkor van jelen, ha eredmény is van mögötte. Persze ugyanúgy felismernek az utcán, de a nagy rajongás nem is a személyemnek, hanem az elért eredményeimnek szólnak. Ez pedig arra ösztönöz, hogy még jobb legyek. A barátaimnak viszont furcsa, hogy az utcán én nézek le rájuk a plakátokról.