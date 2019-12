Milliárdos üzletté vált a migráció

Belföld

Lokál ,

A Magyarország irányába tartó illegális migráció az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt. A migránsok nagy része pedig embercsempész-hálózatok közreműködésével jut hazánk területére. A Századvég szerint a migráció az elmúlt évek során jelentős üzleti ággá fejlődött.

Az egyes embercsempész-szervezetek viszonylag rövid időn belül reagáltak arra a keresleti hullámra, amelyet az Európába igyekvők jelentenek, és egyfajta sajátos díjszabási rendszert is megalkottak számukra. Így könnyen előfordulhat, hogy azok a csempészek, akik korábban illegális árukat – például kábítószert – szállítottak át az Európai Unió határain, most a bevándorláson igyekeznek nyerészkedni. Fontos kiemelni, hogy nemcsak az embercsempészek nyerhetnek az illegális migrációval, hanem a különböző NGO-k is, akik jelentős szervezési feladatokkal vagy információkkal segítik elő az üzletüket, csakúgy, mint a kábítószer kérdésében, amelyben az egyes civil szervezetek a különféle kampányaikkal igyekeznek lazítani a közfelfogáson – írja a Századvég legfrissebb elemzésében.

Az illegális migrációval összekapcsolódó embercsempészet tehát mára egy nagyon komoly és sokszereplős üzletté vált, melynek a migrációt fokozó hatása elvitathatatlan.

Az NGO-k felelőssége a migrációs nyomás növekedésében tehát megkérdőjelezhetetlen. A Századvég elemzése szerint sok esetben ezek az NGO-k az egyes európai országokban vagy éppen Brüsszelben folytatnak politikai lobbitevékenységet, nyomásgyakorlást annak érdekében, hogy céljaikat minél hatékonyabban erőltessék az európai emberekre.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója is jelentős migrációs nyomásról számolt be a napokban. Míg tavaly 6 ezer, addig az idén már mintegy 13 ezer illegális migránst tartóztattak fel a magyar hatóságok. A Balkánon százezren torlódtak fel.

A Ripost szerint napról napra romlik a helyzet Szerbia magyarlakta részein, ugyanis több száz illegális bevándorló torlódott fel az észak-vajdasági falvakban, ők pedig bármelyik pillanatban megindulhatnak Magyarország felé.

További cikkek: