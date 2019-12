Nanushka elsöprő sikere, állócsillag a nemzetközi divatipar égboltján

Extra

Lokál ,

Hihetetlen, de igaz. Ez a magyar márka 2019-ben 130 ezer terméket gyártott és adott el világszerte, az árbevétele pedig meghaladta a 6 milliárd forintot, amely 228 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A cég árbevételének 96 százaléka származik exportból, 4 százalékot a budapesti üzlet eladásai hoznak – számolt be a Ripost.

Nanushka ruháit ma már 40 országban forgalmazzák, webshopjából pedig több mint 100 országba szállít közvetlenül. Tavaly üzletet nyitott Los Angelesben, az őszi-téli kollekciójával pedig hatalmas sikert aratott a New York Fashion Weeken. Mindemellett október közepe óta a márka állandó boltot üzemeltet New York egyik legdivatosabb és legkedveltebb városrészében, a Sohóban.

Az impozáns, háromszintes, 350 négyzetméteres bolt olyan luxusmárkák üzletei között helyezkedik el, mint a Louis Vuitton, a Gucci, a Mansur Gavriel, de a környékén található a városrész legnagyobb Apple boltja is. Az üzlet tehát igazán kiemelt helyen van, nemcsak a New York-iak, hanem a turisták szempontjából is.

New Yorkban állandó irodát nyit a cég, de Los Angelesben és London Mayfair negyedében is lesz boltjuk 2020-ban.

Mindemellett a Nanushka jelentősen fejleszti az online kereskedelmét is, hiszen míg 2019-ben a teljes online értékesítést a budapesti raktárából szolgálta ki, addig 2020 áprilisától már külön raktárt nyit az amerikai és a brit piacnak is. Ez azért is fontos, mert az online kereskedelem egyre jelentősebb, a divatmárka árbevételének már közel 15 százalékát ezen az úton szerzi.

A több mint tíz éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, amely hatalmas lehetőséget látott a Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. A Nanushka 2016-ot még 335 millió forintos árbevétellel zárta, idén ez az összeg már a 6 milliárdot is meghaladta, a viszonteladók száma pedig ebben az időszakban 60-ról 200-ra növekedett. A cég 2018 májusa óta nyereségesen működik.

A Nanushka idén több nagy fashion weeken is jelen volt, de ezek közül a legfontosabb New York mellett mindenképp a párizsi volt, hiszen ott mutatták be Sándor Szandra divattervező Faded by The Sun névre keresztelt 2020-as tavaszi-nyári női kollekcióját.

A szeptember 29-én rendezett bemutatóra az amerikai színésznő, Kristen Bell tetőtől talpig Nanushkában érkezett, és fotózkodott a tervezővel, Sándor Szandrával, ez is jól mutatja, hogy a világsztárok körében is rendkívül népszerű márkáról van szó. Nem csak Kristen Bell, hanem Jennifer Lawrence, Kendall Jenner, Katie Perry és Rihanna is szívesen veszi fel Sándor Szandra, a márka alapítója által megálmodott ruhadarabokat és kiegészítőket.

Nem is meglepő, hogy a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán is óriási siker a Nanushka, 295 ezer követővel vezeti a Magyar Insta Brandlistát, ez pedig azt is jelenti, hogy 2018 januárja óta megnégyszerezték követőik számát. A márka Instagram-stratégiájában nagy szerepet játszik a brand imidzsébe tökéletesen passzoló influencer tartalom, amiért a cég továbbra sem fizet – helyette olyan influencerekkel dolgozik együtt, akik örömmel és gyakran viselik az ajándékba kapott ruhákat.

Az idei év azért is jelentett nagy változást a divatmárka számára, mert a női termékek mellett elkezdtek a férfiak számára is tervezni. Sándor Szandra már régóta álmodozott arról, hogy a Nanushka Woman mellé megteremti a Nanushka Mant, ez pedig az idén meg is történt. Akárcsak a márka, úgy a Nanushka alapítója is rengeteg elismerést kapott, ezek közül is kiemelkedő a rangos International Design Awards, amelyet a 2019-es Pre-Fall kollekciója nyert el.

Az idei év tehát rendkívül mozgalmas volt a Nanushka számára, de jövőre is bőven lesz alkalom az ünneplésre, hiszen az előzetes várakozások szerint a termékek gyártása és értékesítése a jelenlegi 130 ezerről 2020-ban 200 ezer darabra fog emelkedni.