Néhány tipp, hogy ne fájjon az újév!

Lokál

Az újévi bulik csúnya velejárója lehet a másnap kíméletlenül kopogtató macskajaj. A Lokál tippeket ad, hogy a hasogató fejfájást elkerüljük és, hogy néhány óvintézkedéssel akár előre is felkészülhessünk.

Vannak akik a szilveszter éjszakai kabarés tévéműsorra esküsznek, a legtöbben azonban mégis jól kirúgnak a hámból az év utolsó napján. Van aki azért néz a pohár fenekére, hogy elfelejtse néhány órára a múlt év megpróbáltatásait és van aki szimplán csak egy nagyot akar bulizni. A végeredmény azonban szinte minden esetben ugyanaz: durva macskajajtól hasogató másnap. Hogy elviselhetőbb legyen az új év első napja, néhány tippet és jó tanácsot adunk, amiket szerintünk érdemes megfontolni a bulizóknak.

1. A felesleges fogadalmakat már most engedje el!

Az ember hajlamos két rosszullét között azzal áltatni magát, hogy “soha többet” vagy, “legközelebb nem keverem”, de tudjuk, hogy ez épp csak a másnap végéig tart. A profiknak is sok évbe telik mindezt megtanulni, szóval feleslegesek a betarthatatlan fogadalmak.

2. Figyelj a testedre!

A másnap sajnos a féktelen buli következménye, de – bár elsőre nem így gondoljuk – van pozitív oldala. A macskajaj ugyanis arra figyelmeztet, hogy pótolni kell az alkohol által felemésztett vizet a szervezetből. Ha ugyanis nem iszunk elég alkoholmentes folyadékot fennállhat a kiszáradás veszélye is, utal a szervezet cukorszint-ingadozásaira és a durva kialvatlanságra is. Minderre hasogató fejfájással hívja fel a testünk a figyelmet.

3. Fontos a minőség!

Nem mindegy, milyen alkoholt fogyaszt az ember! Az orvosok szerint nagyon fontos odafigyelni arra, hogy lehetőleg az alkohol, amit megiszunk ne etanol legyen. A szakértők szerint a whiskyben, a sötét rumban, a konyakban vagy a borban található metanol vagy isobutanol is, amik felelősek lehetnek a másnaposságért. Jó hír azonban azoknak, akik inkább a vodkát kedvelik, hogy ebben viszonylag alacsony a korábban említett legártalmasabb alkoholfajták mennyisége.

4. A dohányzással csak a baj van!

A dohányzás mindenképpen árt az egészségnek, ám alkohollal együtt még nagyobb kárt tud okozni. Ha ugyanis a kettőt kombináljuk, másnap reggel teljesen biztosra vehetjük, hogy fájni fog a fejünk. A nikotin miatt ugyanis csökken a véralkoholszint emiatt pedig azt hisszük, hogy “bírjuk még” és “nem is ittunk eleget”, csakhogy ennek másnap reggel lesz meg a böjtje, amint kinyitjuk a szemünket.

5. Ne igyon éhgyomorra!

Talán mondani sem kell, de ismétlés a tudás anyja: soha ne igyunk éhgyomorra alkoholt, mindig együnk mielőtt nekivágunk az éjszakának! A zsíros ételek ugyan nem egészségesek, de ilyenkor kivételt tehetünk, a zsír ugyanis lassabb felszívódást biztosít az alkoholnak a véráramba, így a véralkoholszint nem emelkedik meg olyan hirtelen és nem csap fejbe egy pohár rövid. A tipikus buli-kaják is segíthetnek: a sós sütemények, a sós mogyoró, és a sajtok, mert ezek is lassítják a véralkoholszint emelkedését.

6. Pótoljuk a folyadékot!

Remélhetőleg szintén nem kell külön kiemelni, de nagyon fontos, hogy alkohol fogyasztás közben is sok vizet igyunk. Ezzel pótoljuk a folyadékveszteséget és kevésbé fog fájni a másnap.

7. Ne keverjük az italokat!

Beláthatatlan következményei lehetnek ha a különböző minőségű italokat keverjük. A mondás úgy tartja, hogy “Sörre bor mindenkor, borra sör meggyötör!” Ezt az aranyszabályt pedig érdemes betartani, mert így elkerülhetjük, hogy a buli felét a WC kagylót ölelve töltsük.

8. Tartsunk mértéket!

Ne gondoljuk, hogy a szilveszteri buli más lesz, mint az összes többi, ahol már egy pohár sörtől is fejre álltunk. Az év első hajnalán ugyanannyit fogunk bírni, mint tavaly, csak a dátum változik…

A Lokál tippjei

Sokak szerint nem kell feltétlenül egy teljes napon át szenvedni, ezért megosztjuk pár ember praktikáját, amit elárultak nekünk.

“Én arra esküszöm, hogy buli előtt betolok az egyik gyorsétteremben egy hamburgert, és hazafele menet szintén. Két ital között pedig szoktam szénsavmentes vizet is inni. Így sokszor elkerültem már a másnapi fetrengést.”

“Én nem vagyok túl fegyelmezett, ezért a macskajaj elég gyakran utolér. Sajnos megelőzni nem tudom, de másnap a húslevesre és az Aspirinra esküszöm. De néha még lefekvés előtt is beveszek egy szemet, így könnyebben indul a másnap.”

“Fontos a folyamatos vízpótlás, de hasznos tanács lett volna, ha valaki elmondja, hogy nem szabad másnap kávéval indítani! Ugyan felkeltem, de elképesztően elkezdett fájni a fejem, noha korábban nem is voltam olyan rosszul. A víz akkor is segített, azóta hallottam, hogy a grapefruitlé is jót tesz. Ezt még nem próbáltam, de 2020-as buli előtt már beszereztem otthonra a gyümölcslét.”

“Az én receptem: hazafele egy gyros, de pitában! A gyrostál nem elég…”

“Nekem a macskajaj reggelim a vajas pirítós, ebéd a húsleves közte alvás és rengeteg víz. Ebéd után megint néhány óra alvás majd jöhet a chips és a hamburger az egyik gyorsétteremből, jah, és a kóla!”

“Hideg gyümölcslé, a legjobb a baracklé, de ami van otthon, azt döntöm magamba másnap.”

“Másnap mindig egy hideg zuhannyal kezdek, a reggelim pedig pogácsa. Az egyik barátom esküszik a káposztalére, de én ezt eddig még nem mertem kipróbálni.”

“Nekem már egy kicsi is megárt, ezért igyekszem visszafogni magam. Ez azonban nem mindig sikerül. Másnap a zsíros kenyér és a tea szokott segíteni.”

“Kutyaharapást szőrével. Ha nagyon durva a helyzet, ráiszom egy pohár sört!”

“Én azt hallottam, hogy másnap egy probiotkum nagyon hasznos lehet. Legutóbb kipróbáltam és valóban kevésbé émelyegtem. Emellett citromos vagy gyömbéres vizet szoktam inni.”