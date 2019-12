Nem akarja átverni a nőket Gesztesi

Extra

Holló Bettina ,

Gesztesi Károlyért még mindig bomlanak a nők. Rengeteg megkeresést kap, de ezeket óvatosan visszautasítja, hiszen, mint mondja, senkit nem akar átverni, egy komoly kapcsolat most egyáltalán nem férne bele az életébe. A színész kizárólag a munkájára és a gyerekeire koncentrál.

Gesztesi Károly rengeteget dolgozik, de mellette az edzésre és a családra is próbál időt szakítani.

– Tavasszal volt egy komolyabb diétám, jó pár kilótól sikerült megszabadulnom, és a nyáron igyekeztem formában maradni. Folytattam az edzést, és odafigyeltem az étkezésre, most nagyon jól érzem magam a bőrömben – kezdte a Lokálnak Gesztesi Károly, akinek pozitív kisugárzása a nőknek is szemet a szúr. Rengeteg hölgy keresi a színész társaságát, neki azonban most sem ideje, sem kedve nincs randizni.

– Most nem erről szól az életem, túlságosan elfoglalt vagyok, nagyon sok munkám van, és bevallom, nincsenek is ilyen jellegű gondolataim. Megkeresések persze mindig akadnak, de ezeket óvatosan és udvariasan visszautasítom, hiszen senkit nem akarok becsapni, hogy esetleg valaki olyat reméljen tőlem, amit nem tudok neki megadni – jelentette ki Karcsi, aki most minden idejét a munkájának és a gyerekeinek szenteli.

– Az otthonom idén igazi szeretetházzá alakult át, rengeteg időt töltöttek nálam a gyerekek és a barátaik. Minden megvan nálam, ami egy jó bulihoz kell, nincs okunk panaszkodni – árulta el az 56 éves színész, akit mikor a nagypapaságról kérdeztünk, meglepő választ adott.

– Az unokázás szerintem odébb van, és az sem biztos, hogy nem leszek még apa, sőt szerintem még simán lehetek, hiszen imádom a gyerekeket – tette hozzá.

Öt gyermek édesapja

Gesztesi Károlynak az első házasságából egy gyermeke született, a most huszonkilenc éves Gesztesi Máté, aki apjához hasonlóan színész lett. Második házasságából két fia, Márkó és Dávid született. Harmadik felesége Liptai Claudia volt, akitől egy lánya van, a most tizenkét éves Panka. Ötödik gyermekének, Áronnak pedig a második felesége, Nikoletta adott életet.

