Nem támogathatja tovább az állam a Gothár-féle zaklatószínházakat

Megszavazza a Fidesz-frakció a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot – jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon. A kormány Gothár Péter szexuális zaklatási ügye és annak eltussolása miatt nyújtja be a javaslatot – számol be az Origo.

Az állam nem támogathatja tovább a színházak működését úgy, hogy azok nem engednek betekintést ügyeikbe, évekig eltussolhatnak bűncselekményeket – közölte a Fidesz frakcióvezetője pénteken a Facebook-oldalán.

Kocsis Máté azt írta: “a Gothár-féle zaklatószínházak követelik a pénzt a kormánytól, miközben nem engednek betekintést az ügyeikbe, és akár évekig is eltussolnak bűncselekményeket”.

Közölte, nem vitás, az állam így nem támogathat tovább működést, ezért a kormánypárti frakciók meg fogják szavazni a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot.

A frakcióvezető bejegyzésével együtt megosztotta a Magyar Nemzet pénteki cikkét, miszerint a fővárosi Katona József Színházban kialakult állapotok miatt készül megváltoztatni a kormány a kultúra finanszírozásának eddigi gyakorlatát.

A napilap értesülése szerint a kormány nem fogja csökkenteni a színházak fenntartására szánt összeget, de minden egyes intézményt át fognak világítani, mert a Gothár-ügy a felszínre hozta, hogy aligha egyedi esetről van szó. A kormány a tulajdoni viszonyokat nem fogja megváltoztatni, és ha egy adott önkormányzat az állam szerepvállalása és partnersége nélkül akar színházat fenntartani, továbbra is megteheti, ha állja a költségeket – írta a lap.

Ha azonban az önkormányzatok igényt tartanak a vegyes finanszírozásra, azaz az állami forrásokra, akkor a fenntartói jogokban is osztozniuk kell, és ez esetben tudomásul kell venniük, hogy a Gothár-ügyhöz hasonló eseteknek következményei lesznek – írta a Magyar Nemzet.

A Katona József Színház november közepén felbontotta a szerződést Gothár Péter rendezővel, akit ki is tiltott az intézményből, mert többször is “erkölcsi határokat átlépő módon” viselkedett több dolgozóval szemben.

