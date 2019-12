Nobel-díjat adnának a magyar kutatónak

Extra

P. L. ,

Korszakalkotó felfedezésre juthattak debreceni fizikusok, akik egy új elemi részecskét és a természetet irányító, eddig ismeretlen erőre bukkantak. Krasznahorkay Attilának és munkatársainak Nobel-díjat adnának.

Az univerzum és a világ keletkezésének megértése és magyarázata máris egy „macskakővel” közelebb van, köszönhetően Krasznahorkay Attilának és munkatársainak, akik a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó debreceni Atommagkutató Intézetben óriási felfedezést tettek. Évekkel ezelőtt, 2016-ban a tudományos csapat felfedezett ugyanis egy addig nem ismert részecskét. Erről a legtöbb szakmai lap azt írta „véletlenül” bukkantak rá, és kapcsolatba hozták az univerzumot mozgató ötödik erővel. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet elmagyarázni, hogy a kutatócsoport letett egy macskakövet arra az útra, aminek a végén a világ fizikai keletkezését és működését is megmagyarázhatjuk. Az első felfedezés óta eltelt három év, és bár sokan próbálták megcáfolni a magyar kutatókat, senkinek sem sikerült. Sőt, miután megismételték a kísérleteket, bebizonyosodott, hogy az első találat sem hibás számítások és a vak szerencse műve volt.

– Kaptunk új felszereléseket, melyek még modernebbek és érzékenyebbek, hogy megismételhessük a kísérletet. Ez pedig szerencsére bebizonyította, hogy korábban sem tévedtünk. Felfedeztünk egy elemi részecskét, ami nagy valószínűséggel fordulópontot fog jelenteni a világ fizikai működésének megértésében – kezdte a Lokálnak a kutatást vezető professzor, Krasznahorkay Attila. A fizikus elmagyarázta, a kísérlet óriási előrelépés, hiszen eddig csak négy erőt ismertünk, ami összetartja a fizikai világot. – Ez lehet az a részecske, amely összekapcsolja látható világunkat a sötét anyaggal, tehát a láthatót a láthatatlannal. A látható világot ugyanis alapvetően négy erő vagy kölcsönhatás alkotja. Ezek az erős és gyenge nukleáris erő, az elektromágneses erő és a gravitációs erő. Ez utóbbi tartja egyben az egész univerzumot, az elektromágneses erő pedig létrehozza a fényt, de ennek segítségével működik az összes elektronikai eszközünk is. Az erős és a gyenge nukleáris kölcsönhatás pedig az atommagokon belül érvényesül, de meghatározó szerepet játszik a nap és a csillagok energiatermelésében és az elemek kialakulásában is. Az általunk felfedezett részecske egy új típusú erőt hordozhat, ami a természetet irányító kölcsönhatásoknak szintén a része lehet – magyarázta a professzor, akiről már most több szaklap úgy beszél, hogy felfedezéséért Nobel-díjat is kaphat.

– Nem sietek annyira a gratulációk begyűjtésével, a Nobel-bizottság ugyanis elég lassan szokott döntésre jutni. Amíg az kiderül, hogy szerintük is érdemelünk-e díjat, nem szerzek be új frakkot – mondta mosolyogva a professzor, akinek külön öröm, hogy a nagy felfedezésben a fia is részt vett. – A felfedezésünk fontosságát a családban egyedül a fiam érti teljes mértékben. Ő ugyanis a CERN-ben (az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma) dolgozik és szintén benne volt a tizenkét fős kutatócsoportban. Más, aki esetleg Nobel-díjat kaphatna, nincs a családban – tette hozzá nevetve.