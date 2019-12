OBH: Márki-Zay fenyegeti a bírókat

Belföld

Lokál ,

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester fenyegetésként is értelmezhető közleménnyel akarta rávenni az ügyé­ben döntő szegedi bírót, hogy „okos ítéletet hozzon”. A városvezető kijelentésére az Országos Bírósági Hivatal újonnan kinevezett elnöke is reagált. Senyei György szerint ellentmondásos, hogy Márki-Zay azt kéri, a bírók „mondjanak ellent a zsarolásnak”, majd ő maga gyakorol nyomást az ügyé­ben döntő bíróra a nyilvánosság előtt – írja a Magyar Nemzet.

– Nagyon remélem, hogy Lakatos Péter bíró úr nem a vérbírók közé akar tartozni és az eddigi tévedései ellenére józan belátással egy okos ítéletet hoz – mondta vasárnapi Facebook-videójában Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki legközelebb december 20-án áll bíróság elé Szegeden. – Lesz-e újabb több száz ezres büntetés valamilyen teljesen nevetséges indoklással? – tette fel a kérdést követőinek a városvezető. A polgármester ezen állításait megelőzően is értekezett a bírókról és a bíróságokról a közzétett videóban. Márki-Zay állításai miatt végül Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is közleményt adott ki – számol be fejleményről a Magyar Nemzet.

– Amikor egy megyei jogú város polgármestere a nagy nyilvánosság előtt a bírókat olyan „árulóknak” nevezi, akik „pártérdekből abszolút vállalhatatlan ítéletet hoznak”, ezen állítással csaknem 3000, a bírói esküjéhez nap mint nap hű bírót sért meg. Azzal pedig, hogy az álláspontja szerint „vállalhatatlan” ítéletet hozó bírókat az ötvenes évek koncepciós pereiben részt vevő bírókhoz hasonlítja, nem csupán a bírókat, hanem a diktatúra áldozatainak emlékét is meggyalázta – írja kemény hangú nyilatkozatában az OBH elnöke, amelynek következő bekezdésében rávilágít a Márki-Zay által alkalmazott kettős mércére.

– Nyilatkozatában maga kéri a bírókat, hogy „mondjanak ellent a zsarolásnak”, ehhez képest néhány mondattal később név szerint megnevezi azt a szegedi bírót, aki néhány nap múlva tárgyalást fog tartani a személyét érintő ügyben, majd reményét fejezi ki, hogy a nevezett bíró „okos ítéletet hoz” és „nem akar a vérbírók közé tartozni”. Ez aligha tekinthető másnak, mint nyomásgyakorlásnak, amely a fenyegetés szintjét éri el – közölte Senyei. Hozzátette: ezeket a bíróságok politikai elfogultságát sugalló és a bírákat fenyegető kijelentéseket visszautasítja.

Az OBH vezetője kiemelte, hogy a bíróságok munkájáról folyó párbeszéd fontos, ám ez kizárólag szakmai alapon folyhat és tényeken alapulhat, nem pedig „pártpolitikai kontextusba ágyazott személyes vagy akár személyeskedő megállapításokon”.