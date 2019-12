Belföld

Lokál ,

Orbán Viktor miniszterelnök újabb ünnepi fotót osztott meg közösségi oldalán, immár a 17-et.

A miniszterelnök a Puskás Arénából posztolt, ahol korábbi válogatott játékosok gyűrűjében látható.

“17. Advent az öregfiúkkal // Advent with the old boys” – írta Orbán Viktor a bejegyzéséhez.

