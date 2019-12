Orbán Viktor: Advent harmadik vasárnapján – Fotó! 

Belföld

Lokál ,

Orbán Viktor miniszterelnök újabb ünnepi képet tett közzé Facebook oldalán, ezúttal egy adventi koszorúról, amin már három gyertya lángja ég.

“15. Advent harmadik vasárnapján // On the Third Sunday of Advent” – írta bejegyzéséhez a kormányfő.

