Orbán Viktor a Japán Üzleti Szövetség vezetőivel tárgyalt – Fotók!

Orbán Viktor miniszterelnök újabb videót posztolt Japánból közösségi oldalára, ahol a Japán Üzleti Szövetség vezetőivel tárgyalt.

“Felkelő nap a felkelő nap országában // Sunrise in the land of the rising sun” – írta a kormányfő a bejegyzéshez.

Az találkozóról fotók is készültek:

