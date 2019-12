Orbán Viktor: Hivatalos: a Szent István téri adventi vásár a legjobb! Gratulálok

Belföld

Orbán Viktor miniszterelnök facebook oldalán tett közzé egy csodálatos hírt, miszerint Európa legszebb karácsonyi vásárának választották az Advent Bazilikát.

A European Best Destinations független utazási portál 2019-es online szavazásán a Szent István Bazilika előtt megrendezett karácsonyi rendezvénysorozat több mint 39448 voksot kapva diadalmaskodott Bécs, Gdansk és Brüsszel előtt ráadásul úgy, hogy minden eddigi szavazási rekordot is megdöntött egyúttal – írja az adventbazilika.hu.

A kormányfő közösségi oldalán közzétett gratulációjában a következőket írta:

„10. Hivatalos: a Szent István téri adventi vásár a legjobb! Gratulálok // Official: the Advent Fair at the Basilica is the best! Congratulations!”

