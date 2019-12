Külföld

Orbán Viktor miniszterelnök 1989-es romániai forradalom évfordulója alkalmából Temesváron járt, amiről egy videót is feltöltött közösségi oldalára. A kormányfő a Facebookra most az adventi naptára következő elemét is kitette.

Orbán Viktor adventi naptárra emlékeztető bejegyzéseinek sorozatában ez már a 14. elem:

14. Karácsony Temesváron // Christmas in Timisoara

