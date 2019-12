Belföld

Lokál ,

Orbán Viktor miniszterelnök újabb ünnepi képet osztott meg közösségi oldalán.

A kormányfő egy a Parlamentet és az ország karácsonyfáját ábrázoló rajzot kapott a kedvesházi gyerekektől.

„18. Levelet hozott a posta // Look what the mailman brought” – írta Orbán Viktor a bejegyzéshez.

