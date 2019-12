Öt plusz öt film a vakációra

Belföld

Lokál ,

Az idén olyan szerencsés a helyzetben vagyunk a karácsonyi pihenővel, hogy annak is lesz öt szabadnapja, aki nem az év végén veszi ki a szabadságát. Otthon a meleg takaró alatt, ölünkben beiglis tányérral, vagy a szikrázó városban járva, egy film mindig jó kikapcsolódás. Lássuk tehát, hogy mi az az öt otthon, és öt moziban elérhető film, amire mindenképp érdemes időt szakítani idén karácsony környékén.

Reszkessetek betörők! (Home alone – DVD, HBO Go)

vígjáték

Ha csak egy filmet nézünk meg a karácsonyi klasszikusok közül, akkor nagy valószínűséggel Chris Columbus rendezése, Kevin (Maculay Culkin) örökzöld betörős sztorija lesz az. A chicagói család párizsi utjáról lemaradt kisfiú minden áron megvédi otthonukat, a karácsonyi időszakra specializálódott betörőktől. Joe Pesci nem kisebb hitelességgel alakítja az egyik betörőt, mint azt tőle a maffia klasszikusokban megszokhattuk, bár való igaz, ebben a filmben jóval kevesebb vért folyat ki, mint Scorsese alkotásaiban. Egy nemrégiben megjelent Reddit cikk szerint Kevin az apja miatt maradt otthon, ám ez badarság: egy rokon lány számolta meg a gyerekeket, ekkor keveredett a kölkök közé a szomszéd kisfiú. Ezért stimmelt a résztvevők száma a buszba szállás és indulás előtt, annak ellenére, hogy Kevin a szobájában aludt. A film sokat emlegetett, szállóigévé vált mondata: Tartsd meg az aprót te mocskos állat! Lazább pizzafutárok veszik a poént, karácsony környékén kiváltképp!

Die Hard (Drágán add az életed! – DVD, HBO Go)

akció



John McTiernan legmenőbb akciófilmje – mely több mint harminc éve készült – óta tudjuk, hogy a feleségünkkel háló kollégának két választása van: fej, vagy gyomor. Ugyanakkor, ebben az alkotásban tette a John McLane-t alakító Bruce Willis ikonikus darabbá a pörköltszaftos atlétát (wifebeater), egyúttal megalapozta akcióhős imidzsét, és legitimálta az autóban alvást másnapos borostával tetézve. A rendező maga sem kerülte el a bűnt, 2o13-14 között börtönbe került hamis eskü és egy FBI nyomozó megtévesztése miatt, egy lehallgatási ügy kapcsán. McTiernan két embert – köztük Charles Rovent, akivel a Rollerball – Könyörtelen játék című filmben dolgozott együtt – hallgattatott le illegálisan. Börtönbüntetése előtt néhány évvel abbahagyta a rendezést, és azóta sem állt kamera mögé.

Holiday ( Holiday – DVD)

romantikus

Nancy Meyers legviccesebb romantikus drámája karácsonykor játszódik, és egy otthoncsere következtében kialakult konfliktushelyzet köré szerveződő emberi csetlés-botlás vidám pillanatait mutatja be. Egy szeretői státuszban kínlódó újságíró, egy sírásra képtelen előzetes-készítő, egy megözvegyült, kislányait egyedül nevelő csajozógép, és egy hollywoodi zeneszerző útjai keresztezik egymást a festői angliai kisvárosban, Cotswolds-ban és Los Angelesben. Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law és Jack Black jutalomjátéka és a helyzetkomikumok többször nézhető alkotássá tették a Holiday-t, ami minden karácsonyi filmmaratonban helyet kell kapjon. Meyers filmje Hans Zimmer zenei betéteivel méltó ellenfele a másik ünnepi szezonban játszódó sikerfilmnek, az Igazából szerelemnek, mely listánkon ugyan nem szerepel, de talán nem is szorul ajánlásra.

A Sötét lovag trilógia (The Dark Knight Trilogy – DVD)

képregény

A legfilmszerűbb képregény-adaptáció, melyet még Martin Scorsese is méltatott. Chris Nolan Batman filmjei tökéletesek, sötétek és realista karakterábrázolással bírnak, mely méltóvá teszi őket a DC univerzum hiteles bemutatására, egyben a zsáner meghatározó alkotásai lettek. Ismert sztori, hogy Michael Caine abban a jelenetben látta meg először talpig sminkben Ledgert, amikor az Jokerként megjelenik a partin és Rachellel kezd beszélni. Ledger olyannyira hiteles volt a szerepben, hogy Caine-nek elakadt a lélegzete, nem tudott megszólalni, ez a jelenet került a filmbe is. A kiváló csating ettől a jelenettől függetlenül is az egyik legerősebb érv a trilógia mellett, holott Jim Gordon szerepét eredetileg Kurt Russelnek szánta Nolan, aki Alfrédot Sir Anthony Hopkinsszal szerette volna eljátszatni. Harvey Dent bőrében Matt Damon szerette volna látni a rendező, Aaron Eckhartnál azonban aligha játszotta volna el jobban Gotham legfőbb ügyészének szerepét. Tom Hardy Bane alakítása közben kiütött egy igazi rendőrt, mert annyira szerepben volt, hogy nem tudta megkülönböztetni a valódi rendőröket a színészektől. Chris Nolan általában úgy készíti föl színészeit a filmjeire, hogy hasonló tónusú alkotásokat nézet velük, hogy szokják a hangulatot. Ez a Sötét lovag trilógia esetében a Szárnyas fejvadász volt.

Az igazi csoda (Wonder – DVD)

családi

Okos, édes, szívfájdító és őszinte családi film, az a fajta ritkaság, ami mentes a hurráoptimista, negédes amerikai hangvételtől, mégis igazán szerethetővé tesz egy középosztálybeli amerikai családot. Julia Roberts és Owen Wilson egy olyan szülőpárt alakít ebben a filmben, akiknek kisfia arcát egy súlyos születési rendellenesség torzítja el. Auggie (Jacob Tremblay) eddig otthon tanult édesanyjával, most azonban, ötödikesként el kell kezdenie az iskolát. Auggie egy szkafanderrel és hatalmas humorérzékkel indul el a suliba, ahol barátokra lel, csalódik, és megérti, hogy hogyan lehet átlagos kissrác annak ellenére, hogy külseje mindig megkülönbözteti majd a többiektől. Roberts és Wilson annyira jól működik együtt szülőpárként, hogy Stephen Chbosky rendező azt nyilatkozta a premier után, hogy szeretné még együtt rendezni őket egy későbbi filmben is.

The Irishman (Az ír)

maffia krimi

Martin Scorsese klasszikus, ám a tőle megszokottól mégis eltérő mozit készített. Charles Brandt A Hallom, szobafestő vagy című regénye szolgált a The Irishman (Az ír) alapjául, mely Frank Sheeran szakszervezeti tisztségviselő ( a filmben Robert DeNiro) életét dolgozza föl, aki kapcsolatban állt a legmagasabb maffia-körökkel és bérgyilkosként is dolgozott. Frank Sheeran sosem beszélt senkinek a maffia múltjáról, ahogy azt a filmben is láthattuk, azonban halálos ágyán mesélt Brandtnak, majd az első kéziratot is elolvasta, mielőtt meghalt. A film Sheeran életének harminc évét öleli föl, kis kitekintéssel az öregkorára, klasszikus krimi és maffia-film elemekkel operál, melynek a férfi élete és magánéleti történései, ezen belül lányával való morális és erkölcsi konfliktusa adják a keretet. Lánya, Dolores mesélte Sheeran-ről, hogy testvéreivel nem mertek odahaza panaszkodni az őket piszkáló iskolatársaikra, mert nem tudták, mit tesz majd az apjuk az elkövetővel. DeNiro mellett Al Pacino és Joe Pesci alakítja a főbb szerepeket. Pesci ezúttal is maffiózó, de nem pszichopata, Al Pacino pedig Jimmy Hoffát, az amerikai szakszervezetek történetének legismertebb figuráját alakítja.

Egy esős nap New Yorkban (A rainy day in New York)

romantikus

Woody Allen vélhetően nem így tervezte, de elkészítette élete első tinifilmjét. A városfilmek sorában – Vicky, Christina, Barcelona, Match Point, Éjfélkor Párizsban – végre ott van Allen neurózisoktól terhes, esős, szürke otthona, New York is. A film középpontjában egy egyetemi szerelmespár kapcsolata és new yorki utazása áll, a főszerepekre a rendező Timothée Chalamet-t és Elle Fanning-et szerződtette. Chalamet neve és arca a Szólíts a neveden című moziban vált ismertté, sorozatrajongók a Homeland-ből ismerhetik. A két fiatal kapcsolatának próbája a lány, Ashleigh interjúra, melyet egy sztárrendezővel kell elkészítenie, eközben belekeveredik a sztárvilág önző, egocentrikus és szextől fűtött miliőjébe.

Pasija közben egy filmforgatáson találja magát, ahol összefut tinédzserkori szerelmének húgával (Selena Gomez), aki szabadszájúan üde színfolt a megfáradt, neurotikusan gondolkozó nagyvárosi közegben. Aki rég várt már egy Woody Allen filmet, és nyitott a rendező szokásos eszközeire, fordulataira és jól bírja a beszédkényszeres, édes szőke pofikat, mindenképp nézze meg a filmet valamelyik belvárosi művészmoziban.

Joker

képregény thriller

DC rajongóknak, képregény kedvelőknek, és antihős-imádóknak kötelező mozi! Bár Joaquin Phoenix neve bizakodásra adott okot, sokakban élt kétely azt illetően, hogy túl lehet -e szárnyalni Heath Ledger Joker-alakítását, melynek őrületes megformálása valószínűleg hozzájárult a színész halálához. Nem kisebbítve ugyan Ledger alakításának zsenijét, Phoenix megugrotta a lécet, és túl is szárnyalta elődjét ebben az előzményfilmben, melyből Todd Phillips rendezése csinált zseniális alkotást. A moziból infót szerezhetünk arról, hogy mi vezetett Joker gátlástalan gonoszságához, anyja őrülete hogyan alapozta meg egy súlyosan sérült ember gothami elszigetelődését és skizofréniáját. Gotham lakói éhezőként kapnak Joker devianciája után, hogy az utcán elszabaduljon a pokol és eluralkodjon a totális anarchia a gazdagok fölényes és cinikus hozzáállásának ellenpontjaként. Batman ősellensége, Joker sérült kisfiúként karnyújtásnyira került a denevéremberré váló Bruce Wayne-hez, azonban az elitista arrogancia olyan szakadékot képezett a kissrácok között, mely mindkettejük sorsát megpecsételte és a képregkénymozik legsötétebb harcához vezetett.

Akik maradtak

történelmi dráma

Magyarország jövő évi Oscar-nevezettje F. Várkonyi Zsuzsa Férfiidők lányregénye című könyve alapján íródott. Egy finom lelkű nőgyógyász ás egy pubertáskorral és a családja elvesztésével küzdő kamasz lány lel egymásban lelki társra. A film csendes és megkapó, a két ember között szövődő és formálódó viszonyt – mely közös traumájukból táplálkozik- helyezi középpontba, a második világháború utáni politika események mindössze háttérsztorit biztosítanak. A filmet Tóth Barnabás rendezte, a kamaszlányt Szőke Abigél játssza kiválóan, míg partnere a zseniális Hajduk Károly.

Szerelemre kattintva

társadalmi komédia

Juliette Binoche ötvenévesen is szuper szexin, egy szakítás után trollkodik Claire szerepében az interneten a tőle megszokott francia bájjal és mélységes tehetséggel. Szerelmi bánatból ocsúdva, egy ötvenes évei elején járó irodalom professzor ex-pasija profilján kutakodva pillantja meg Alexet, eme lakótársát. A srác annyira megtetszik neki, hogy létrehoz egy 24 éves Clara nevű profilt, hogy esélye legyen kapcsolatba kerülni a fiúval. A kamuprofil olyannyira jól sikerül, hogy az üzenetekből telefonok, és egy szerelmi kapcsolat alakul ki anélkül, hogy valaha találkoztak volna. A film kerettörténete Claire pszichológusával való beszélgetése, mely során beszámol a trollkodásból kialakult kapcsolatáról a szakembernek.