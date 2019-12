Palkovics: Nem kellene az egyetemen oktatnia Gothárnak

Belföld

Lokál ,

Nem született döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem etikai bizottságának ülésén a szexuális zaklatási botrányba keveredett Gothár Péter ügyében. Az ülésen a rendezőt is meghallgatták.

A szerdai meghallgatás időpontját kétszer is elhalasztották, később kiderült, hogy a délutáni meghallgatáson sem született döntés Gothárról. A Ripost szerint az egyetem egész nap próbálta bujtatni a rendezőt, a lappal írásban például azt közölték, hogy nem is az intézményben lesz a meghallgatás, miközben a hátsó bejáraton csempészték be a rendezőt.

Az Origo szerint a Színművészeti vezetésének az a taktikája, hogy leszűkíti a vizsgálatot az egyetemen történtekre, és azt mondja, hogy nem tartozik rájuk, hogy Gothár Péter a Katona József Színházban mit csinált, az egyetemen pedig nem érkezett ellene panasz. Elképesztő érvelés. Upor László, a Színművészeti rektorhelyettesének ATV-nek adott nyilatkozatából a portál szerint az derült ki, hogy Gothár csupán egy baráti hangulatú meghallgatáson vett részt, ahol egyetlen kemény kérdést sem kapott, csupán a gondolataira, a kérdéshez való viszonyulására voltak kíváncsiak.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Hír TV-nek azt mondta, hogy szerinte Gothárnak nem kellene a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanítania.

További cikkek: