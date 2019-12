Pénzmosás elleni akcióban 1,2 millió eurós kárt előztek meg Magyarországon

Belföld

MTI ,

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében – közölte a rendőrség szerdán a honlapján.

Az akció keretében Magyarországon a pénzintézetek 80 bűncselekményre utaló tranzakciót jelentettek, a rendőrség 25 büntetőeljárást indított, 6 pénzmosási tevékenységben részt vevőt, valamint egy szervezőt azonosított.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálatának közleménye szerint az “5. EMMA” figyelemfelhívó kampány eredményeként 228 embert tartóztattak le több országban.

Azt írták: a magyar rendőrség is csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen Magyarországon is sokakat megtéveszthetnek az interneten terjedő csábító munkalehetőségek, a könnyűnek tűnő pénzkereseti lehetőségek. Az online világban történő megtévesztések mögött akár olyan bűnözői csoportok is állhatnak, amelyek kábítószer-kereskedelemből, emberkereskedelemből, csalásokból, vagy más bűncselekményekből származó pénzt akarnak tisztára mosni.

A bűnözők e-mailben vagy a közösségi médiafelületeken hirdetnek meg állásokat, amelyekhez – állításuk szerint – csak bankszámlával kell rendelkeznie a jelentkezőnek. A megbízó a sokszor gyanútlan emberek folyószámlájára nagyobb összeget utal, amelyet jutalékért cserébe tovább kell utalni egy másik, jellemzően külföldi számlára, vagy készpénzben felvenni és személyesen átadni egy közvetítőnek. Aki ebben az egyszerű pénzügyi tranzakcióban részt vesz, valójában bűnszervezetek pénzmosásában működik közre, és bűntárssá válik – írta az ORFK.

A csaknem egy évig tartó nemzetközi kampányhoz több mint 30 ország csatlakozott. Több mint 650 bank, valamint 17 bankszövetség és más pénzügyi intézmény együttműködésével 7520 illegális pénzügyi művelettel kapcsolatos bejelentés történt, ezzel 12,9 millió eurós kárt megelőzve. A csatlakozó országokban összesen 1025 büntetőeljárás folytattak, ennek során a nemzetközi nyomozó hatóságok elfogtak 386 szervezőt, közülük 228 embert le is tartóztattak.

Kitértek arra is: idén megfigyelhető volt, hogy társkereső oldalakon hálózták be a regisztrált felhasználókat. Emellett egyre jellemzőbb, hogy a pénzmosás szervezői a közösségi médiát használják új bűntársak toborzására, főként a diákok és a fiatal felnőttek a célpontjuk.

A rendőrség azt kéri, ha valaki úgy érzi, pénzmosásba keverték, ne utalja tovább a pénzt, tegyen bejelentést azonnal a legközelebbi rendőrkapitányságon, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívó számot, valamint haladéktalanul értesítse a pénzintézetét.