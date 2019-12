Rendhagyó vegán karácsonyra készül Janicsák Veca

Extra

Kiss Nóra ,

Több szempontból is különleges az idei karácsony Janicsák Vecának. A 30 éves énekesnő áttért a vegán életmódra, és először ilyen menüvel készül családjának is az ünnepekre. Emellett a napokban megjelent első karácsonyi dala. A Fényfüzér című szerzeményhez egy egyedi klip is forgott, amiben gyerekekkel közösen borították ünnepi fényekbe Pannonhalmát.

Janicsák Veca férjével, Ladányi Jancsó Ábellel és kislányukkal, a hároméves Emmával igazán rendhagyó karácsonyt tervez. Az énekesnő áttért a vegán életmódra, és idén az ünnepekre is ennek szellemében készül.

“Általában én látom vendégül a rokonságot, és mivel nemrégiben áttértem a vegán életmódra, így a tradicionális ünnepi fogásokat szeretném majd vegán verzióban is elkészíteni. Emellett igyekszem minél több területen figyelmet fordítani a tudatosságra, így a családunk felnőtt tagjaival megegyeztünk abban, hogy ezúttal csak a gyerekek kapnak ajándékokat, egymásnak kézműves meglepetésekkel készülünk. Korábban készítettem már például felcímkézhető zöldségtároló zsákocskákat is, ehhez hasonló hasznos apróságokkal tervezek. Figyelmet fordítok arra is, hogy ne vásároljunk fölöslegesen újabb és újabb díszeket” – kezdte Veca.

Az énekesnő pedig idén először egy ünnepi dallal is készült az év legszebb időszakára, melynek klipje a napokban debütált. Szikrázó fények, gyerekkórus, száncsengő – Janicsák Veca hamisítatlan karácsonyi hangulatot teremt Fényfüzér című újdonságával, ami a meghitt családi pillanatok tökéletes aláfestője lehet az év utolsó heteiben. A Fényfüzér zenéjét Veca és Hajas Gábor szerezte, a szövegét pedig Müller Máté és Müller Péter Sziámi írta. Közreműködött még hegedűn Novák Éva, aki nagy pocakkal látható a különleges hangulatú klipben, melyben a fények is fontos szerepet kaptak.

“A fénydekorációk ilyenkor nem maradhatnak el nálunk, ezért szerettem volna, hogy a fények meghatározók legyenek az új dalban is, hiszen elengedhetetlen részei ennek az időszaknak. Így egy környezettudatos fénytechnikai céggel együttműködésben, gyerekekkel közösen világítottuk ki ünnepi fényekkel Pannonhalma egy-egy helyszínét, ezzel örömet okozva a helyieknek.” – tette hozzá az énekesnő, akit kislánya, Emma is inspirált a dal létrehozásában, hiszen ebben az időszakban látott napvilágot, így dupla ünnep ez a családnak.