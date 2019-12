Sikerfilmek, tévépremierek – Változatos műsorkínálattal készül az ünnepekre a TV2 Csoport

Extra

Kiss Nóra ,

Idén is sokszínű, élményekkel teli év vége várja azokat, akik az ünnepek alatt a TV2 Csoport csatornáit választják. Kortól függetlenül válogathat mindenki a kínálatból. Sikerfilmek minden mennyiségben, országos tévépremierek, tematikus műsorok, családi animációs filmek, gasztro műsorok és sajátgyártású tartalmak garantálják a felhőtlen szórakozást.

A karácsony idén is a Reszkessetek, betörők! -ről szól majd a TV2-n. Az első rész december 24-én 20:35-kor jön, majd december 25-én adásba kerül a Reszkessetek, betörők! 2: Elveszve New Yorkban is. December 26-án, karácsony második napján pedig 20:45-kor a Reszkessetek, betörők! trilógia utolsó része zárja a sort. Az örök kedvenc, az Igazából szerelem szenteste 22:40-től lesz látható.

Három országos tévépremier is lesz az ünnepek alatt a TV2-n, mindegyik film 18:40-től érkezik. December 24-én a Megjött apuci! 2, karácsony első napján az Énekelj! című családi animációs film, majd 26-án este a Bazi nagy francia lagzik 2.

A TV2 egy szenzációs országos premierrel, a BÚÉK című magyar vígjátékkal lepi meg a nézőket január 1-jén. A filmben egy baráti társaság úgy dönt, hogy egy játékkal fűszerezi meg a bulit, egész este mind a heten úgy telefonálnak és írnak vagy fogadnak üzeneteket a mobiljukon, hogy a többiek is láthassák, hallhassák őket. A főszerepben: Szávai Viktória, Mészáros Béla, Bata Éva, Hevér Gábor, Lengyel Tamás, Törőcsik Franciska és Elek Ferenc.

Az újév igazi nagy durranással indul a TV2-n. Január 1-től minden hétköznap este jön az Exatlon Hungary második évada. A TV2 sikerműsora szintet lép, a második széria ismét a Dominikai Köztársaságból jelentkezik, de új helyszínen, még látványosabb és nehezebb pályákon szállnak versenybe a Bajnokok és Kihívóik. Az Exatlon Hungary műsorvezetője ezúttal is Palik László lesz, a pálya széléről riporterként pedig Gelencsér Tímea jelentkezik majd. A küzdelem 30 millió forintért zajlik, mivel az embert próbáló verseny végén egy női és egy férfi győztes 15-15 millió forinttal lesz gazdagabb.

SuperTV2

A SuperTV2 műsorán olyan népszerű filmek érkeznek, mint a Személyiségtolvaj 24-én, másnap Az Ördög Pradát visel és A szürke ötven árnyalata. December 26-án 21:00-kor pedig a Kellékfeleség című vígjáték lesz képernyőn. A csatornán az Itt a vége című vígjátékkal ünnepelhetjük a szilvesztert.

Mozi+

A Mozi+ csatornáján is számos nagysikerű filmmel készülnek a kiemelt időszakra. Karácsonykor mindhárom este a kémeké lesz a főszerep. Jön a Központi hírszerzés, A kém, aki dobott engem és A kém című film. Ráadásként pedig egy kis meglepetés december 16. és 29. között a Mozi+ műsorai kódolatlanul érhetők el a MinDig TV nézői számára. Január 1-jén a Hogyan rohanj a veszTEDbe című amerikai westernvígjáték lesz látható.

Izaura TV

A romantika szerelmeseinek az év utolsó napjaiban is színes kínálattal kedveskedik az Izaura TV. A közönségkedvenc sorozatok mellett, december 23 és január 3. között minden hétköznap 17:50-től és 19:55-től olyan romantikus filmekkel is erősít a csatorna, mint a Karácsonyi mese, Az élet leckéje, a Kulcs a szívemhez, vagy éppen a Katie Fforde szerelmi történetei.

Prime

A Prime könnyed karácsonyt ígér, olyan klasszikusokkal, mint a Görögbe fogadva, valamint a Bazi nagy görög lagzi című vígjátékok. Táncba viszi majd a nézőket az örökzöld Dirty Dancing. Látható lesz még az Én és a hercegem című mozifilmben, valamint a Csak szexre kellesz, és a Mindenki szereti a bálnákat című kalandfilm.

Jocky TV

A klasszikus sorozatok kedvelőinek csatornáján, a Jocky TV-n is csábító karácsonyi tartalmak várhatók. December 24 és 27-e között az Anna című nagysikerű kanadai filmsorozat epizódjai kerülnek képernyőre 12:50-től. Majd szintén ebben az időszakban, karácsony mindhárom napján, a BBC népszerű sorozatát, az Értelem és érzelem romantikus történetét követhetjük nyomon 15:10-tól. Az Anna sorozat a két ünnep között is látható lesz. Szintén nagy klasszikus, a Twist Olivér december 28-29-én 15:00 jön.

Moziverzum

A Moziverzum varázslatos, fantasy karácsonnyal várja a nézőket. A fantasztikus, és kalandfilmek kedvelőit olyan mozik bilincselik majd a képernyők elé, mint a három részből álló A hobbit: Váratlan utazás, A hobbit: Smaug pusztasága és A hobbit: Az öt sereg csatája című filmek. A műfaj rajongói az öt Alkonyat film közül is szemezgethetnek. Január 1-jén újabb Paraszerda érkezik a Moziverzumon, melynek apropóján a Carrie című amerikai horrort retteghetik végig a műfaj megszállottjai.

Humor+

A Humor+ -on minden a szokásos rendben megy majd az ünnepek alatt is, így nevetésből most sem lesz hiány, az Egy rém rendes család, az Amerikai fater, A Simpson család és a Csengetett, Mylord? jól ismert szereplői év végén is borítékolják a szórakozást.

LiChi TV

A LiChi TV számos ünnepi tartalommal, köztük a Nigellissima: Karácsonyi finomságok epizódjával igyekszik segíteni a varázslatos fogásokra nyitott nézőket. Képernyőre kerül még a Nigella karácsonyi lakomája első és második része is, illetve a nagysikerű Nigella falatozója is karácsonyi különkiadással jelentkezik. Természetesen Jamie Oliver és Gordon Ramsay is megmutatja, számára milyen is az igazi karácsony. Az ünnepi időszakban a TV2 Csoport gasztro csatornája nagysikerű filmekkel is kikapcsolódást nyújt. December 23. és 30. között többek között képernyőre kerül az Ízek, imák, szerelmek, Az utolsó vakáció és Az élet ízei.

Kiwi

A Kiwi csatornán karácsonykor ismét mesés téli szünettel várják a kicsiket: a gyerekek kedvenc filmjei mindennap 14:00-tól lesznek láthatók. December 24-én jön a Visszatérés Óz birodalmába, majd 25-én az Én kicsi szörnyem- December 26-án a zseniális gonosztevő, Megaagy kalandjait láthatják a kicsik.

Spíler TV

A Spíler TV-n az ünnepek alatt középpontban az angol foci áll, ahol az év utolsó heteiben is dübörögnek az események. A hagyományos, karácsony második napján tartott különleges hangulatú fordulót követően hétvégén, majd ezt követően újév napján is teljes fordulót rendeznek a Premier League-ben, ami azt eredményezi, hogy összesen több mint 33 óra élő közvetítést láthatnak majd a nézők az ünnepi időszakban. A Spíler TV különlegességgel kedveskedik a spanyol foci szerelmeseinek is: az idén 90 éves La Liga-t, az ott valaha játszott legjobb játékoslegendákról szóló magazin műsor sorozattal ünnepli a csatorna az év utolsó napjaiban, ezen felül 2019 legjobb meccseiről, góljairól és védéseiről is láthatnak összeállítást a nézők december 29-én és 30-án. Az UEFA Champions League, a Bajnok Ligája esetében is felejthetetlen döntőket idéz meg a Spíler TV az ünnepek alatt, és a Britannia is különkiadással jelentkezik december 31-én. A motorsport szerelmesei sem maradnak műsor nélkül, a 2019-es évre három önálló műsorba csomagolva tekint vissza a csatorna.

Zenebutik

December 24-én a Zenebutikon Márió karácsonyi koncertjét láthatják a nézők, majd a Megasztár karácsony, a Bakelit Fesztivál és a Zeneexpressz kerül képernyőre. 25-én Pap Rita karácsonyi műsorát adja a csatorna, illetve lesz Dáridó Anno és Kívánságpiac is. 26-án Hercegi Partyval, Jampi Randevú karácsonyi kiadással, és a Stenker Karácsonnyal ünnepelhetnek a zenekedvelők. Szilveszterkor 10:00 és 16:00 között maratoni élő kívánságműsor várja a nézőket. Házigazdák: Nótár Mary, Jolly, Kárpáti Rebeka, Joshi Bharat és Matyi. A hatórás élő műsorfolyamba összesen 35 sztárvendég érkezik. A hajnalig mulatók koncertfilmek közül válogathatnak: jön Delhusa John, Peter Šrámek, az Irigy Hónaljmirigy és szilveszteri extra különkiadások a csatorna népszerű műsoraiból.