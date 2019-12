Személyre szóló ajándékokat kapnak a gyermekotthonok lakói

Belföld

MTI

Minden, gyermekotthonban élő fiatal személyre szóló ajándékot kap az ünnepek alkalmából minisztériumok dolgozóitól. A kezdeményezés részeként több minisztérium képviselői csütörtökön a pilisi gyermekintézményben adtak át ajándékokat.

A kézzel írt levelek az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális államtitkárságára érkeztek, a gyerekek kéréseinek megvalósításában valamennyi minisztérium részt vett. Az összesen hétezer fiatalhoz a napokban érkeznek meg az ajándékdobozok az egyházi, civil és állami gyermekotthonokba.

A Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola családias ünnepségén az intézmény különleges ellátást igénylő Napsugár csoportja köszöntötte a vendégeket karácsonyi műsorral, majd a minisztériumok képviselői adták át a személyre szóló ajándékokat.

Fülöp Attila, a Miniszterelnökség melletti másik kezdeményező Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára kiemelte, hogy az ajándékok személyesek, és az ajándékozók nagy figyelmet fordítottak arra, hogy pontosan teljesítsék a gyerekek kéréseit. Mint mondta, arra szeretnének biztatni és kérni mindenkit, hogy legyen bátorságuk megismerni és befogadni a gyermekvédelemben élő gyerekeket.

Az államtitkár az MTI-nek elmondta, hogy az ezen a területen dolgozó nevelők, szakemberek csak akkor lehetnek sikeresek, ha a társadalom is nyitott és segítő. De az eseménnyel azt is szeretnék üzenni ezeknek a gyerekeknek – folytatta -, hogy nincsenek magukra hagyva. Az itt élők bizalmi szálai gyengék – mutatott rá -, s egy ilyen kezdeményezés abban is segíthet, hogy ezek a gyerekek tudjanak bízni a barátaikban, a társaikban, a társadalomban. Hozzátette: a minisztériumok munkatársai önkéntesen és saját hozzájárulásukból teljesítették a gyerekek kívánságait.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy az itt dolgozók munkájukkal a nehéz helyzetben lévő gyerekeken segítenek, és köszönetet érdemelnek azért a sok-sok erőfeszítést, amit értük tesznek.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára úgy fogalmazott, hogy karácsony táján kiszélesedik az odafigyelés, a gondoskodni vágyás, és ezzel mostani akcióval ezt a többlet gondoskodni vágyást lehet megvalósítani, hiszen a szépen becsomagolt ajándékdobozokban nagyon sok szeretet van.

Ponevács-Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) beruházások ösztönzéséért felelős helyettes államtitkára a jókívánságok tolmácsolása mellett elmondta, hogy a KKM háttérintézményei is bekapcsolódtak, és lelkesen készültek az ajándékozásra.

Ballester-Bólya Boglárka, az Igazságügyi Minisztérium (IM) európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára megköszönte a lehetőséget, hogy részese lehetett az eseménynek, és arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás az emberi együttélés egyik alapvető eleme.

Az otthon lakói általuk készített apró ajándékokkal lepték meg a vendégeket.