Szörnyű baleset! Felszállás közben visszazuhant egy repülőgép

Visszazuhant felszállás közben egy repülőgép 98 emberrel a fedélzetén pénteken Kazahsztánban. A szerencsétlenségnek legalább 15 halálos és 66 sérült áldozata van, a sérültek közül 50-nek az állapota nagyon súlyos. Minden túlélőt kórházba szállítottak – közölték a kazah hatóságok.

A Bek Air kazah légitársaság gépe Almati repülőteréről próbált felszállni – a fővárosba, Nurszultanba tartott -, ám veszített magasságából, majd visszaérve a földre áttört egy betonkerítést, és nekiment egy kisebb épületnek – közölte a kazah légügyi hatóság.

LATEST: At least 14 confirmed dead, 35 injured after plane carrying 98 people crashes during takeoff from Kazakhstan airport. https://t.co/TxxCoIiU4h pic.twitter.com/yEd6ft8mjg

— ABC News (@ABC) December 27, 2019