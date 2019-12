Szujó Zoltán: Nálunk 600 kilométer alatt nincs karácsony

Extra

Holló Bettina ,

A karácsonyi készülődés az év egyik legszebb időszaka, még annak ellenére is, hogy rengeteg stresszel és fáradsággal jár. Beszerezni az ajándékokat, megfőzni a finomságokat, és feldíszíteni a fát bizony nem kevés munka, a NőComment! vendégei szerint ez azonban nem számít, hisz ilyenkor végre együtt lehet a család.

A nagysikerű NőComment! című talkshowban hétről hétre ismert nők és férfivendégek boncolgatnak hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Balázsovits Edit, Király Linda, Pirner Alma, Hadas Kriszta és Dobó Kata volt a vendég, akiket Ábel Anita elsőként a karácsonyi vásárokról kérdezett, ami nem véletlen, hisz a napokban óriási elismerést kapott Budapest. A Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásár ugyanis Európa legjobbja lett. A European Best Destinations független utazási portál 2019-es online szavazásán az Advent Bazilika több mint 39 ezer 448 voksot kapott, amivel minden eddigi rekordot megdöntött. A szavazáson olyan világhírű vásárok is szerepeltek, mint a bécsi, a gdanski és a brüsszeli, a győzelmünkkel pedig ezeket is magunk mögé utasítottuk.

A sztárvendégek szerint is érdemes tehát kilátogatni, egy kis forralt bor és korizás ugyanis nagyon hangulatos tud lenni. A hölgyekhez később Szujó Zoltán is csatlakozott, aki örömmel mesélt arról, náluk hogy telik a karácsony.

“Nem főzök túl jól, a rendelésben már jobb vagyok” – kezdte a műsorban a sportriporter. “Karácsonykor én csak azt várom hogy a feleségemből kimenjen az adrenalin, és végre lenyugodjon, de ez általában csak 24.-e este. Mi együtt díszítjük a fát, nálunk nem a Jézuska hozza. Mikor érzem, hogy kezd nőni a feszültség, akkor próbálok segíteni, de mindig csak láb alatt vagyok. Aztán mikor végre megvan a vacsora – beleértve a fahéjas almalevest is – akkor kibontjuk az ajándékokat, mindenki nagyon örül, és akkor jöhet a lazítás, de csak egy kis ideig, a feleségem ugyanis Baranya megyei, pécsi, én Békés megyei vagyok, szóval nálunk karácsony 600 km alatt nincs, ráadásul vagyunk egy páran: két felnőtt, két gyerek, két kutya, két macska. Mi amikor elindulunk, akkor tényleg elindulunk – mesélte Szujó, aki egyelőre annak örül, hogy 16 éves nagylánya még nem hozott haza udvarlót.

“Szerencsére még nem tartunk itt, én nagyon félek ettől bevallom. Saját magam tizenhat éves énjétől féltem a gyerekeimet, ugyanis ha belegondolok, hogy én milyen voltam tinikét, akkor elborzadok. Mindenesetre ha egyszer eljön ez a pillanat, az a minimum, hogy a fiú el tudja sorolni 1950-től a Forma–1-es világbajnokokat. Nagyon tartok ettől, faggatom, a feleségem, hogy nála hogy volt, hogy mutatta be, ő meg mindig mondja, hogy rendben lesz, lazuljak már le, de nem tudok. Múltkor egy baráti összejövetelen ott volt egy szimpatikus 16 éves srác, de amint megtudtam hogy sejtelmesen nézi a lányomat, annyira ellenszenves lett, hogy majdnem belelöktem a folyóba – jegyezte meg viccesen Szujó, aki egyébként kiegyensúlyozott, boldog családi életet él. Feleségét lassan húsz éve, hogy megismerte, de még mindig ugyanúgy rajong érte mint az elején.

“2000-ben ismerkedtünk meg, a sydneyi olimpia évében. Sajnos én mindent sporteseményekhez kötök, ez egy ilyen betegség. Ennek már tizenkilenc éve. Még nem jöttem rá, hogy mi a jó házasság titka, de a következő húsz évben majd igyekszem kideríteni. Sokat beszélgetünk, ami nagyon fontos, és odafigyelünk egymásra, megdumáljuk az élet nagy dolgait. Érdekes, hogy nagyon különbözőek vagyunk, én hajlamos vagyok a művészlélek szerepében tetszelegni, szárnyalok, hol fent vagyok, hol lent vagyok, ő pedig két lábbal jár a földön. Gyerekorvos, dolgozott kemény helyeken, ahol valóban nincs lehetőség az álmodozásra, hisz mikor behoznak egy életveszélyben lévő gyereket, akkor nincs mese. Kettőnk közül inkább én viszem haza munkát, ő belép és maga mögött hagy mindent, ami teljesen érthető. Ő egy nagyon okos nő, jól látja a televíziós dolgaimat is. Kiváló meglátásai vannak, de persze nem mindig értünk egyet, van hogy vitatkozunk, elég temperamentumosak vagyunk. A lényeg, hogy végül mindig mindent megbeszélünk” – mondta Zoltán, aki szerint bármilyen hihetetlen, igenis van kapcsolat a Forma–1 és a gyerekorvoslás között.

“Van egy nagyon híres istálló, ahol a kerékcserét végző csapat koraszülött osztályoknak segített, hogy ugyanaz a koreográfia tudjon működni egy válságos állapotban lévő pici gyermek mellett is. Együtt dolgozták ki a módszert, hogy sok ember hogyan dolgozzon jól együtt, hogyan ne zavarják egymást, hogyan legyenek minél hatékonyabbak” – mesélte a sportriporter.

Jónak lenni jó!

A koraszülött babák ellátásakor valóban minden egyes másodperc számít. Ezért is döntött úgy a közmédia Jónak lenni jó! című jótékonysági műsora, hogy idén a Peter Cerny Alapítványt támogatja, ami immár közel harminc éve foglalkozik a picik gyógyításával, szállításával. Már eddig is számos értékes felajánlás gyűlt össze, de a kampányhoz az adományvonalak hívásával még lehet csatlakozni. A 13 600-at és a 04-es melléket tárcsázva 500 forinttal gyarapodik az összeg. Sms-ben ugyancsak a 13 600-as számra pedig a 04-es kódot kell elküldeni. A közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciója december 15-én egész napos műsorfolyammal zárul.