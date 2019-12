Tárlat mutatja be az egykori nógrádi bányamentők munkáját

Belföld

MTI ,

Interaktív eszközökkel is kiegészített állandó tárlat nyílt az egykori bányamentők munkájáról a Dornyay Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelyén pénteken.

A bányamentés története a nógrádi szénmedencében című kiállítást Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója nyitotta meg. Elmondta: a Kubinyi Ágoston múzeumszakmai fejlesztési programnak köszönhetően tavaly a földfelszíni bemutatóhely újult meg, most pedig a bányamentés történetét felidéző, interaktív elemekkel is kiegészített kiállítást nyitottak. Utóbbi főleg a fiataloknak lehet érdekes, egy animációnak köszönhetően például az 1888. évi vízbetörést is szimulálják. Akkor húsz ember rekedt a bányában, de egy sikeres akciónak köszönhetően mindannyiukat kimentették.

Shah Gabriella hozzátette: azok a látogatók, akik egészségi állapotuk vagy más gondjuk miatt nem vállalkoznak kirándulásra a földalatti kiállítóhelyre, a fejlesztésnek köszönhetően virtuálisan is megtekinthetik a régi bányavágat nevezetességeit. Az új látványossággal az intézmény múzeumpedagógiai programja is bővül.

Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere (MSZP) személyes emlékeinek felidézésével kezdte köszöntőjét, hiszen pályafutása kezdetén a bányamentőknél dolgozott műszerészként. Kifejtette: a bányászok munkájukat egymást segítve végezték. Hozzátette: a kiállítás megrendezésével egy hanyatló szakmának állítottak örök emléket a múzeum munkatársai.

Szabó Ferenc okleveles bányamérnök, volt bányamentő parancsnok kitért a bányamentők által használt műszerekre, felidézve megdöbbentő történeteket is pályafutása idejéből.

Shah Gabriella az MTI kérdésére elmondta: az intézményben Bányamanó képzés címmel is fut programjuk óvodás és általános iskolás korú gyerekek számára. A résztvevők a bányászok életét, legendáit ismerhetik meg, közben feladatokat teljesítve. A gyerekek általában osztálykiránduláson vesznek részt a képzésben.