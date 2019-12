Tőlük volt hangos a sajtó

Extra

Kábítószer, börtön, esküvő, öngyilkossági kísérlet, gyermekelhelyezés, szexuális zaklatás – 2019-ben is akadt néhány ismert ember, akiktől egész évben hangos volt a magyar sajtó. A Lokál most összeállította a top 6 listáját.

Majka és Curtis

Majka 2018 augusztusától társa drogproblémáira hivatkozva egyedül folytatta tovább a zenélést. Curtis eleinte nagyon feldúlt volt, sértegetni kezdte barátját, és egyre mélyebbre süllyedt. Fellépéseit sorra mondta le különböző dolgokra hivatkozva, és párja, Kriszti is elhagyta. Ez már akkora pofon volt számára, hogy belátta: változtatnia kell. Januárban bevonult egy hathetes elvonóra, ahol szaunaterápia és egyéb foglalkozások által sikerült leszámolnia függőségével, ennek köszönhetően pedig magánélete is rendeződött. Kiderült, hogy Kriszti gyermeket vár, aki augusztusban meg is érkezett a szülei legnagyobb örömére. Curtis mindeközben elkezdett önálló karriert építeni, és tavasszal elvette kisfia édesanyját is. A sok pozitív változásnak köszönhetően pedig Majka is megbocsájtott barátjának és újrakezdték a közös munkát.

“A dolgok változnak… Néha az emberek el kell távolodjanak egymástól ahhoz, hogy aztán újra közel kerülhessenek. Reméljük, hogy ez a másfél év elég volt arra, hogy mindenki megtudja az életben mi a fontos, és mi a dolga. Hisszük azt, hogy nekünk együtt van az életben dolgunk!!!” – írta közleményében Majka és Curtis.

Demcsák Zsuzsa

A 41 éves műsorvezető a TV2 Ázsia Expressz műsorának versenyzőjeként utazott Indiába, ahol a forgatások alatt beleszeretett a 36 éves, indiai származású Krishanba. Zsuzsa és a férfi kapcsolata néhány hét alatt olyan komolyra fordult, hogy a helyi hagyományok szerint egy hotelszobában jelképesen összeházasodtak. A szerelmesek kapcsolatáról Demcsák családja is csak utólag értesült. “Egy vacsorán találkoztunk, ő is a produkció kapcsán volt ott (…) Már a legelejétől éreztük, hogy minket egymásnak teremtett a sors, de ezt leginkább ő tudta (…) Nem voltam abban a helyzetben, hogy felmérjem a pillanatot. Egészen addig, amíg ki nem mondta, hogy ő a férjem. Amikor ezt megtette, megállt a levegő.” – mondta a Storynak a kétgyermekes anyuka, aki szeretné Magyarországon hivatalosan is összekötni életét párjával. Krishan ehhez már minden szükséges papírt beszerzett, így már semmi akadálya nincs, hogy a pár itthon elkezdhesse közös életét.

Demcsákról azonban nemcsak férje miatt cikkeztek az elmúlt évben. A műsorvezetőt júniusban újabb ittas vezetésen kapták. A Ripost információi szerint Zsuzsát egyik éjszaka állították meg a rendőrök miután a buszsávban közlekedett, mint később kiderült, ittas állapotban, jogosítvány nélkül. A jogerős büüntetés értelmében Zsuzsától három évre bevonták a vezetői engedélyét és 700 ezer forint pénzbírságot szabtak ki rá. Ennek ellenére a Bors nemrég vezetés közben fotózta le a riportert.

Aurelio

A celeb több barátjával még tavaly ősszel támadott meg és kényszerített az autójukba egy férfit, aki az eset előtt pár órával 180 ezer forinttal meglopta Aureliot. A férfi feljelentést tett támadói ellen, amely alapján idén bírósági eljárás indult emberrablás bűntette miatt. A valóságshow-hős esélyeit rontotta, hogy mindezt a vele szemben korábban kiszabott drogbirtoklásért járó börtönbüntetés felfüggesztésének próbaideje alatt követte el. 2015 őszén ugyanis 57 gramm kokaint találtak nála egy közúti ellenőrzés során, amiért egy év két hónapnyi börtönbüntetést kapott, ezt azonban két évre felfüggesztették.

Októberben megszületett az elsőfokú ítélet, miszerint Aureliót négy év börtönbüntetésre és három év közügyektől való eltiltásra ítélték emberrablás miatt. A celeb teljesen összetört, és igazságtalannak érzi a büntetést. “Rettenetesen fel vagyok háborodva, rettenetesen! Négy év letöltendő… Ha a vagyonom fog rámenni, akkor sem fogom hagyni, hogy igazságtalanul börtönbe menjek, azért mert összebeszélt egy csapat ellenem, ha kell akkor a legfelsőbb bíróságig megyek. Nem mondom, hogy jól vagyok, voltam már jobban is… – mondta az ítélet után Aurelio. Az ügy másodfokon folytatódik tovább.

L.L. Junior

A rapper év elején vette feleségül Körtvélyessy Zsolt lányát, Kingát Dominikán. Az esküvőt a legnagyobb titokban tartották meg, szüleik is csak az újságból értesültek róla. Éppen ezért a házaspár azt tervezte, hogy a nyár végén szűk családi körben itthon is örök hűséget fogad egymásnak.

Az álmokat azonban egy szörnyű tragédia elfeledtette. Junior 3 éves, kisfiát, Dávidkát augusztus utolsó napjában anyja és bátyja szeme láttára, Zuglóban halálra gázolták. A sofőr szabályosan közlekedett, a kisfiú azonban váratlanul a kocsi elé futott a zebrán. A zenész telefonon utólag értesült a tragédiáról, és eleinte exét, Csillát hibáztatta a történtekért. Hatéves gyermeküket, Lacikát elvitte tőle, és csak felügyelettel engedte őket találkozni. Csilla felvette a kesztyűt volt párjával, és ügyvéddel harcolt gyermekéért. A konfliktus ellenére Dávidka temetésén a két megtört szülő egymásba karolva siratta el kisfiát. Junior végül néhány hete tudatta: sikerült megegyezniük Csillával.

„Innentől közös felügyeletet gyakorlunk az anyukával felváltva, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy egyik héten az anyukánál, másik héten nálunk lesz Lacika. (…) Nagyon nehéz hónapokon vagyunk túl, és bár a fájdalmam nem enyhült egy kicsit sem, szeretnék a feleségemmel, Kingával és a gyermekemmel nyugodt családi életet élni”

Damu Roland

Damu Rolandról az év elején még pultosként kereste a kenyerét, később azonban bejelentette: önálló estjével visszatér a színpadra. Éppen ezért ért mindenkit váratlanul, mikor a Ripost megtudta: a színész öngyilkosságot kísérelt meg. Egyik este szerelmi bánatában begyógyszerezte magát, majd ráivott. “Alkohol, nyugtató, művészi válság, nő, szerelmi bánat. (…) Boroztam, de csak nem akartak békén hagyni a rossz gondolatok, mi­re néhány nyugtatót kaptam be, de bele sem gondoltam, hogy mit te­szek. Mire rájöttem, hogy baj van, hiszen az ájulás szélén voltam, már majdnem ké­ső volt. Annyi erőm maradt, hogy egy barátomat riasszam: segítsen, mert bajban va­gyok. Rettenetesen sajnálom, hogy ez történt, ígérem, a jö­vőben jobban vigyázok majd. Tele va­gyok tervekkel, ebben a hónapban már színpadra állok az önálló irodalmi estemmel, arról nemsokára bővebben is beszámolok majd – nyilatkozta a Borsnak Damu Roland, akiről az is kiderült: már két éve nem látta kislányát, jelenleg sógornője neveli.

Gothár Péter

A Katona József Színház rendezőjét szexuális zaklatás miatt menesztették rendezői állásából, valamint a Színművészeti Egyetem tanári pozíciójából. “Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle.Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni. Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam” – ismerte be tettét a 72 éves rendező, aki csupán egy esetről számolt be, a Ripost szerint azonban több tucat nővel szemben viselkedett erkölcstelen módon.