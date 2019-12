Újabb „jóslata” vált valóra a kispesti hangfelvételeknek

Belföld

Lackner Csaba önkormányzati képviselő arról beszélt a kispesti felvételeken, hogy Guzmics Zsombornak, a kerület Építéshatósági és Városüzemeltetési Irodájának irodavezetője távozni fog a választások után, részben azért, mert ő is egy „éhes fiatalember”, Gajda Péter polgármester pedig attól tart, hogy a Guzmics-félék „ráégnek”. A képviselő arról is beszélt, hogy az irodavezető egy tárgyaláson – annak távollétében – vérig sértette Gajda Péter polgármestert. Guzmics Zsombor viszont azt állítja, csupán az építéshatósági rendszer átalakítása áll a döntés mögött – számol be a Magyar Nemzet.

– December elsejei határidővel, közös megegyezéssel távoztam az irodavezetői pozícióból – nyilatkozta a lapnak Guzmics Zsombor, az XIX. kerületi építéshatóság korábbi vezetője.

A szakember szerint az indokolja távozását, hogy 2020 tavaszától megszűnik a jelenlegi rendszer és az építéshatósági feladatok a területi közigazgatáshoz kerülnek. Guzmics egyúttal tagadta lapunk egyik korábbi állítását, amely szerint 2010 környékén egy nagy családi házat építtetett.

Az irodavezető távozása azért érdekes, mert Lackner Csaba ezt az eseményt is „megjósolta” a lapunk által közzétett kispesti hangfelvételeken, amelyek még a nyár folyamán készültek. Az ex-MSZP-s képviselő több érvet is felvetett beszélgetőtársainak, hogy miért kell távoznia Guzmicsnak. Lackner az irodavezetőt „éhes fiatalemberként” aposztrofálta, és elmondta, a polgármester attól tart, hogy ő és más fiatalok „ráégnek”.

Az egyik felvételen Lackner azt állítja, hogy Guzmics ötmillió forintot kért tőle kölcsön, amelyről nem írtak papírt, így a képviselő attól tartott, hogy nem fogja viszontlátni a pénzét. – Ha bármikor mer egy forintot is kérni, küldd hozzám – mesélte Lackner „Péter” reakcióját a történetre.

Az ex-MSZP-s politikus felháborodva mesélt arról a hanganyagokon, hogy az irodavezető azt mondta egy megbeszélésen: „Aki utoljára beszél a Péterrel, majd az lesz, mert a Péter mindig az utolsó ember szavára hallgat.” Lackner szerint ezzel „tökkelütött f…sznak” állította be a polgármestert, ami miatt Guzmics kivívta Gajda személyes ellenszenvét is.

Nem ez az első eset, hogy Lackner a „jövőbe látott”. A Magyar Nemzet által közzétett felvételeken elhangzott, hogy Kránitz Krisztiánnak, a kispesti vagyonkezelő (Vamüsz) vezetőjének a fizetését a duplájára tervezi emelni Gajda Péter polgármester, amely egyfajta kárpótlás, amiért Kránitz nem indulhatott az őszi önkormányzati választáson. A Vamüsz igazgatójának fizetését a közelmúltban valóban megduplázták – írja a Magyar Nemzet.

