Újabb szexuális zaklatás! A rendezőtanár nemlétezőnek próbálja nyilvánítani

Mészáros Szilvia

A Színművészeti egyik vezető beosztású tanára, T. éveken át megalázta, megfélemlítette, politikailag befolyásolni próbálta és szexuálisan zaklatta diákjait. A levelet azután írta egy névtelen bejelentő, hogy maga a Színművészeti jelezte: várják a névtelen bejelentéseket is.

Ez azért fontos mert a következményektől való rettegés miatt gyakran nem vállalják a megalázott hallgatók a nevüket. A levelet megkapta a Színművészeti rektorhelyettese Upor László, a kancellár, aki a gazdasági működésért felelős, és eljutott a levél az Origóhoz is.

A levélből kiderült, hogy T. (a teljes nevét természetesen megírták a Színművészetinek), aki egy nagy hatalmú tanár volt a Színművészetin, rendszeresen diákjai nemi identitásával, politikai hovatartozásával foglalkozott, megalázta és megfélemlítette őket, a szexualitásukat firtató beszélgetésekről pedig videófelvételeket is készített.

A levélíró állítja, T., aki 2012 és 2017 között kifejezetten hatalmi helyzetben levő tanár volt a Színművészetin,

Az Origó arról számol be, hogy példákat is felsorol az egyetemnek küldött levél. Azt írja, hogy egy órán nemi identitásuk alapján csoportosította a diákjait (egyik oldalra kellett állni a heteroszexuálisoknak, másikra a homoszexuálisoknak), egy másik alkalommal pedig videót készített róluk, miközben nemi identitásukról és politikai nézőpontjukról kérdezte őket. Azt is írta, hogy szexuálisan zaklatta őket. A levélíró szerint a videókat később a tanár másokkal kielemezte, és azzal megfélemlítette a diákokat.

Az egyetem kancellárja azt írta az Origónak, hogy foglalkoznak az újabb bejelentéssel.

Mindeközben Janisch Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára valamint egy jogvédelemmel foglalkozó aktivista, Betlen Anna máris megpróbálja nemlétezőnek tekinti a Színművészetiről kiderült legújabb szexuális zaklatási botrányt.