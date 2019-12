Videón hencegett a gyorshajtásával

Belföld

Nem bírta magában tartani „sikerét” a mások életét is kockáztató sofőr, ezért a legnagyobb videómegosztóra is feltöltötte azt az egyperces felvételt, amin rögzítette, hogy autójával 291 kilométer/órás sebességgel száguld Debrecen környékén. A román ámokfutót természetesen a netezők hamar beazonosították, már csak az a kérdés, hogy sikerült-e bármelyik traffipaxszal is megörökíteni a hencegő gyorshajtót.