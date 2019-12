Külföld

Lokál ,

Elképesztő élményben lehetett része azoknak a teheneknek, amelyeknek VR szemüveget gyártottak Oroszországban.

A Moszkva közelében lévő farmon az állatok tejének minőségét próbálták javítani azzal, hogy virtuális valóságban nyári mezőket vetítettek eléjük a csak az ő fejükre tervezett headsetekkel.

Az első tesztek alapján a módszer úgy tűnik be is vált, a jószágoknak csökkent a szorongása, és javult az általános közérzetük is.