100 napja robbant ki a kispesti korrupciós botrány

Száz nap következmények nélkül – emlékeztetett szerdai számában a Magyar Nemzet azzal kapcsolatban, hogy Lackner Csabát kizárták a kispesti MSZP-ből, de önkormányzati képviselő maradt.



A lap rávilágít, hogy Lackner Csaba, aki a mintegy ötvenórányi hang-, illetve képfelvételen arról mesélt egy fehér poros zacskót tartva, hogy ő és baloldali politikustársai hogyan nyertek százmilliókat a XIX. kerület pénzén, még most is önkormányzati képviselő. Lackner a felvételeken arról is beszélt, hogy bizonyos ügyletekből Gajda Péter, Kispest szocialista polgármestere 3 milliót, Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő vezetője pedig 12 millió forintot kapott. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy Lackner előre megmondta, hogy Kránitz ismét a kispesti vagyonkezelő igazgatója lesz, dupla fizetésért. A lap szerint a hatóságok jelenleg több nyomozást folytatnak, amelyből azért feltételezhető, hogy egyesek súlyos büntetőjogi felelősségre vonással nézhetnek szembe a jövőben.