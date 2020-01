2020-ban is fokozódik a migránsveszély

Az új év beköszöntével sem csökkent az illegális migráció Magyarország déli határánál. A rendőrség honlapjának összesítése szerint az elmúlt héten több mint ezer migránst fogtak el a hatóságok. A folyamatosan érkező migránsok miatt megkétszerezik a katonai jelenlétet a határnál.

A police.hu adatai szerint az év első hetében (december 30. és január 5. között) 1052 migránst fogtak el a hatóságok a kerítésnél. Nagy részük, körülbelül 800 fő január 1-je óta, tehát alig pár nap alatt próbálkozott. Vasárnap például a Bács-Kiskun megyei határszakaszon 50, magát szír, egyiptomi és marokkói állampolgárnak valló migránst fogtak el, ezenkívül pedig Csikéria külterületén 50 személyt akadályoztak meg abban, hogy jogellenesen Magyarország területére lépjen.

Balázs László, az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti főosztályának vezetője szerint tavaly 2018-hoz képest 2,6-szor több migráns próbált bejutni az ország területére. 2019-ben közel 16 ezren akartak Magyarországra jutni, míg 2018-ban mindössze hatezren. Különösen 2019 utolsó negyedévében fokozódott a migrációs nyomás. Az 51. héten, tehát karácsony környékén (december 23–29.) csaknem 1400 migráns érkezett Magyarország területére.

– A schengeni határ valamennyi szakaszán növekedést tapasztaltak az illegális migrációban, de kiemelten a szerb és a román határszakaszokon – fogalmazott a szóvivő.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte: az erősödő migrációs nyomásra való tekintettel megkétszerezik a határvédelemben részt vevő katonák számát. Emlékeztetett arra, hogy a katonák 2015 óta folyamatosan együtt járőröznek a határvédelmet ellátó rendőrökkel. Ezenfelül drónokkal és helikopterekkel segítik a légi felderítést.

– Az elmúlt évek során 20 ezer magyar katona teljesített így szolgálatot a határnál – mondta az államtitkár.

Újabb migránstámadások Európában

A német rendőrök Gelsenkirchenben agyonlőttek egy 37 éves, török állampolgárságú férfit, miután az rájuk támadt. A Deutsche Welle szerint a migráns először egy tárgyat vágott a rendőrautóhoz, majd később észrevették, hogy kés van az egyik kezében. A támadó az eset során Allah akbar!-t kiáltott. Úgy tudni, hogy a férfi korábban több erőszakos bűncselekményt is elkövetett, és militáns szervezetekhez kötődött.

A halálos áldozatot követelő párizsi késes terrortámadást követően a franciaországi Metzben is késsel támadt a rendőrökre egy migráns. A 31 éves muszlim férfi az eset során azt kiabálta, hogy Allah akbar! A rendőrök megsebesítették, de sérülése nem életveszélyes, így a kórházban le is tartóztatták. Kiderült, hogy a támadónak úgynevezett S kartonja is volt, azaz terroristagyanúsként nyilvántartott bűnöző volt.