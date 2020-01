A felelőtlenség csúcsa! Befagyott szélvédővel okozott balesetet – Fotók!

Belföld

Lokál ,

Durva balesetet okozott egy 27 éves nő Gárdonyban kedden a reggeli órákban. A vétkes elképesztően felelőtlenül döntött mikor útnak indult.

A jármű szélvédője ugyanis teljesen be volt fagyva. Tulajdonosa indulás előtt nem takarította azt le így szinte vakon vezetett, amikor felhajtott a járdára és két jelzőtáblát is kidöntött.

A napokban több balesetet is okoztak a nem megfelelően letakarított vagy karban tartott autók tulajdonosai. A jármű indulása előtti letakarításának fontosságára több fórumon is felhívták a figyelmet civilek és a rendőrség is.