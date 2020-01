A hazai az igazi

Január 15-től a húspultban lévő csomagolatlan sertéshúsok mellé jól láthatóan ki kell írni a termék származását, sőt a nagyobb boltokban még nemzeti színű zászlókat is ki kell tenni a szöveg mellé. A tapasztalatok szerint a magyar vásárlók szívesebben vesznek hazai terméket, ráadásul a sertéshús esetében a hazai sokkal jobb minőséget is takar, így egyszerűbb lesz kiválasztani.

A rendelet szerint a 200 négyzetméternél nagyobb üzletekben a származási hely beazonosítását zászlókkal kell segíteni. Az ennél kisebb üzletekben a hús származását csak betűvel kell jelölni, a rendelkezés a betűk méretéről is szól. A születés, a tartás és a vágás helye dönti el azt, hogy milyen zászlót kell kitűzni. Abban az esetben, ha ez a három megegyezik, akkor származási helyként azt az országot kell megjelölni. Ha azonban más országban vágták le, mint ahol tartották, akkor az állattartás és a vágás helyét két külön zászlóval kell jelölni.

A lépés tehát a nagyobb bevásárlóközpontokat érinti. A Lokál a Spartól megtudta, hogy a rendelet 295 Spar szupermarket és 34 Interspar hipermarketet érint, a Tesco pedig lapunknak elárulta, hogy 115 üzletüket érinti a lépés.

„A Tesco ahogy eddig is, úgy a jövőben is arra törekszik, hogy lehetőségeihez mérten a hazai termékeket részesítse előnyben. Jelenleg frissáru-szállítóink közel 70 százaléka magyar termelő” – tudatta az áruházlánc a Lokállal.

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint az előrecsomagolt termék vásárlása esetén a fogyasztó ezen információknak már régóta a birtokába jut, ugyanakkor a tőkehúspultnál felmerülhet benne, hogy biztosan friss, hazai előállítású sertéshúst készül-e megvásárolni.

A Lokál az Agrárminisztériumtól megtudta, hogy a tárca és a Nébih évek óta kiemelt figyelmet fordít a szemléletformálásra, és a tudatos vásárlás fontosságára.

„Ennek részét képezi, hogy egy termékről tudjuk, hogy honnan származik, és ez segítse a fogyasztók döntését a vásárlásnál” – mondták lapunknak, hozzátéve, hogy a jelölés célja emellett az is, hogy a hazai termékeket népszerűsíteni tudják a vásárlók körében.

Bár az új jelölés egyelőre csak a sertéshúsra vonatkozik, azonban az Agrárminisztérium lapunknak elárulta, hogy az intézkedés tapasztalatai alapján a minisztérium megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy kiterjeszti-e a szabályozást a többi húsfélére.

A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács lapunknak elmondta, hogy a rendelet segítséget jelent a hazai gyártóknak, mivel a magyar sertés takarmányozása gabonaalapú, így a húsok kiváló minőségét csak a magyar vágóhidakon tudják garantálni, ez pedig hozzásegítheti a hazai cégeket forgalmuk növekedéséhez.

Előnyben részesítik a hazait a vásárlók



– Most találkoztam először az új jelöléssel és jó ötletnek tartom. A magyar húst mindig előnyben részesítem, de ez igaz a zöldségekre is. Igaz, a hústermékeket inkább a piacról szerzem be magyar kereskedőktől, ugyanis itt ellenőrzött hús adnak. Minőségben is azt tapasztalom, hogy a hazai termékek jobbak, ízletesebbek – mondta a Lokálnak Szilvia.

– Bár vegetáriánus vagyok, de jó dolognak tartom a zászlós jelölést. A magyar termékeket szeretem, amikor csak lehet hazait vásárolok. Nagy a kínálat a legtöbb boltban, azonban ha minőségben a hazai jobb, egyértelműen a magyart választom – fogalmazott Rita.