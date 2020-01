A kanadai adófizetők lázadnak Harry és Meghan ellen

Extra

Óriási botrány tört ki Kanadában, mikor kiderült, hogy a sussexi hercegi pár nem mond le azon jogáról, hogy az adófizetők pénzeljék személyes biztonságukat. 80 ezren aláírták a petíciót, mi szerint nem szívesen állják a számlát.

Meghan Markle és Harry herceg már hivatalosan is hátat fordíthatott a brit királyi családnak, Erzsébet királynő engedélyével visszaléptek kötelezettségeik teljesítésétől. A sussexi hercegi pár most már mindkét tagja Kanadában van, ám az eddig az adófizetők pénzéből finanszírozott személyi védelmük igényét továbbra is fenntartják. Ezért Laurel Collins kanadai képviselő úgy döntött megkérdezi az adófizetőket, mennyiben járulnak hozzá, hogy a hercegi pár védelmét ők állják. A kanadaiak noha eddig örültek annak, hogy „vendégül láthatják” Meghant és Harryt, nem szeretnék saját adójukból finanszírozni személyi védelmüket, lázadásként már több mint nyolcvanezren aláírták azt a petíciót, amelyben ellenérzésüket fejezték ki.

A napokban Meghan rátett még egy lapáttal, ugyanis sétálni ment Archie-val és két kutyájával, szorosan a nyomában pedig egy brit rendőr és egy kanadai testőr is lépdelt, amin sokan kiakadtak. Hogy végül ez a történet hova fajul, egyelőre nem tudni, azonban szakértők azt mondják, hogy ha a felháborodás nem csitul, az állam megtagadhatja a hercegi pártól a személyi testőrség finanszírozását. Ez esetben pedig valószínű, hogy Harry édesapja, Károly herceg saját vagyonából, a VI. György királytól és az anyakirálynétól kapott örökségéből állja majd fia és családja személyi védelmét.