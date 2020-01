A magyarok többsége igazságtalannak tartja a gyöngyöspatai kártérítést

Belföld

Lokál ,

A magyarok döntő többsége igazságtalannak tartja a gyöngyöspatai cigányoknak a Soros-hálózat segítségével megítélt százmillió forintos kártérítést – ezt támasztja alá a Századvég Alapítvány felmérése és a Hír TV-n lezajlott szavazás is. Rétvári Bence államtitkár vasárnap arról beszélt: a valós megoldást az jelentené, ha az érintettek megkapnák a boldogulásukhoz szükséges képzéseket – számol be a Magyar Nemzet.

– Akkor is megfelelő a gyöngyöspatai helyzet rendezése, ha a cigány diá­kokat nem pénzzel, hanem képzéssel segítik – jelentette ki a hét végén a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztetett: arra biztatják a helyi roma családokat, hogy fogadják el a kormány javaslatát, és a pénz helyett válasszák gyermekeik oktatását és fejlesztését. A politikus hozzátette: arra kérik a Soros-hálózatot, hogy ne akadályozzák ennek a javaslatnak az elfogadását. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára tegnap a Hír TV-nek arról beszélt, hogy a Soros Györgyhöz köthető szervezetek üzletággá teszik a perindítást a magyar állam ellen.

– Nagyon rossz irányba viszi az ügyet, ha az csak a pénzről szól egy idő után azon szervezetek részéről, akik ezeket a pereket elindítják. Jól láthatjuk, hogy nemcsak Gyöngyöspatán, hanem az ország más ré­szein is arról kérnek adatokat, hogy kik alkották az egyes osztályok névsorát, illetve hogy hányan jártak egy-egy osztályba. Ezzel egyfajta üzletággá teszik a szóban forgó perek elindítását ahelyett, hogy a problémát próbálnák megoldani. A megoldást az jelentené, ha mindenkinek megadjuk azt a képzést, amely biztosítja az életben boldogulás lehetőségét – fogalmazott Rétvári Bence. A 444.hu közben arról számolt be, hogy szombaton gyűlést tartottak a gyöngyöspatai kártérítési ügyben érintett cigány családok, s a kormány ajánlatát elutasítva, természetbeni juttatások helyett továbbra is pénzhez szeretnének jutni. Hozzátették: egyelőre nem mindenki tett hivatalos nyilatkozatot – írja a Magyar Nemzet.

Mint arról korábban a Lokál is beszámolt, a Századvég Alapítvány legfrissebb reprezentatív közvélemény-kutatása szerint a magyarok túlnyomó többsége igazságtalannak tartja a százmilliós kártérítést.