A Született feleségek sztárja miatt támadják a magyar modellt

Nemrég a külföldi bulvárlapok azzal voltak tele, hogy egy magyar modell miatt ment tönkre a Született feleségek sztárjának kapcsolata, Pillmann Líviát és Jesse MetCalfe-ot ugyanis ölelkezve fotózták. A modell most nyilatkozott a Lokálnak: rengetegen támadják, de tagadja, hogy a világsztárral több lenne közöttük szoros barátságnál.

Pikáns, félreérthető képek kerültek napvilágra a Született feleségek szexi kertészfiújaként elhíresült Jesse Metcalfe-ról és a 25 éves magyar modellről, Pillmann Líviáról. A Los Angelesben élő lány és a színész december közepén ismerkedtek meg egy közös fotózás során, és a lány állítása szerint azóta is csak barátok.

– Jesse és a menyasszonya már a megismerkedésünk előtt szakítottak. Köztünk pedig nincs több egy mély barátságnál. Sokat találkozunk, és napi kapcsolatban vagyunk, de ennyi. Amikor lefotóztak minket épp együtt vacsoráztunk, és Jesse a tönkrement kapcsolatáról panaszkodott nekem. Nagyon megviselte a szakítás, ezért igyekszem a támasza lenni ebben a nehéz időszakban – kezdte a Lokálnak Lívia, aki a képeken látható ölelkezést is megmagyarázta.

– A barátok meg szokták ölelni egymást. A kezemet pedig azért fogta meg, mert észrevette a paparazzikat, akiket szeretett volna minél előbb lerázni. Együtt siettünk előlük.

Líviát ennek ellenére rengeteg Metcalfe-rajongó támadja. – Záporoznak hozzám a trágár, számon kérő üzenetek minden létező fórumon. Ok nélkül támadnak Jesse tönkrement kapcsolata miatt, azzal vádolnak, hogy szétszedtem egy családot, igaz szerelmet. Pedig ha egy pár 10 év együttlét és 5 év jegyesség után sem házasodik össze, ott már alapból gondok vannak. Én továbbra is szingli vagyok, és keresem a párom.

Színészi karrierjét építi

Lívia 16 évesen kezdett külföldön modellkedni, másfél éve költözött ki Los Angelesbe, ahol a legnagyobb divatmárkák és tervezők foglalkoztatják. A modellkedés mellett nemrég elvégzett egy többhetes színészkurzust is. – Az ügynököm szerint van hozzá tehetségem, már kaptam is néhány kisebb szerepet – mondta Pillmann, aki az amerikai karrierje mellett rendszeresen meglátogatja családját Várgesztesen, és itthoni munkákat is szívesen vállal. – Nagyon fiús kislány voltam, álmodni sem mertem volna arról, hogy idáig jutok. A sikereim ellenére sose felejtem el honnan jöttem, és igyekszem megbecsülni mindazt, amivel megajándékozott az élet.