A Vaják teheti világsztárrá Haumann Mátét

Hatalmas sikernek örvend világszerte – és itthon is – a Netflix új, The Witcher (Vaják) című sorozata. Több epizódban Haumann Máté is feltűnik, mint a negatív főhős jobbkeze. A színész a Lokálnak mesélt a forgatásról.

– A Magyarországon készülő moziknál sokszor keresnek egy-egy szerepre olyan helyi színészeket, akik anyanyelvi szinten beszélnek angolul. Ilyenkor előszeretettel hívnak, amelynek én mindig nagyon örülök. A The Witcher egyik szerepét egy többfordulós casting után osztották ki rám – kezdte Haumann a Lokálnak.

– Számomra összesen félévig tartott a munka a felkészüléstől a forgatásig. Egy életre szóló élmény volt. Az ember ilyenkor mindig sokat tanul, de új barátságokra és fontos kapcsolatokra is szert tehet, ami a jövőre nézve rendkívül sokat számít. A kedvenc jelenetem az volt, mikor az éj leple alatt a főbb szereplőkkel hármasban állunk egy térkép felett egy hadi sátorban, és épp tervezzük a történet szerinti végső, nagy csatát. A kollégákkal összhangban voltunk, sok közös volt bennünk ami összekovácsolt minket – folytatta a színész, akinek külön lovaglóórákra is kellett járnia. Az egyik ilyen oktatáson találkozott a sorozat főszereplőjével, Henry Cavillel, akit korábban Supermanként ismerhetett meg a nagyközönség.

– Régebben lovagoltam ugyan, de a szerepem miatt akkor úgy éreztem szükségem lesz majd néhány pluszórára, hiszen hadvezérként a forgatókönyvben jó pár jelenet igényelte ezt, de végül csak ezek töredéke került valóban a filmbe. Az egyik ilyen alkalommal találkoztam Cavillel. Csupán néhány szót tudtunk váltani, de első látásra nagyon szimpatikus, nyugodt és nyitott embernek tűnt. Rendkívül alázatos és szorgalmas színész, ami mindig imponáló – mondta Máté. A The Witcher egyből óriási siker lett, tavasszal pedig érkezik a The Last Kingdom negyedik évada is, melyben Máté szintén szerepel.

– Ezt a szériát már nyáron leforgattuk Etyek közelében, több mint az évad felében egy rendkívül izgalmas szerepben leszek majd látható. Kemény volt a forgatás, hiszen többkilós láncvértben a tűző napon készült a felvételek nagy része, de remek kihívás és úgyszintén nagy öröm volt rengeteg kiváló, javarészt angol kollégával együtt játszani, barátságokat kötni.

Tudatosan építi külföldi karrierjét

Máté már a kezdetektől igyekezett külföldi karriert is befutni, ezért gyerekként különösen nagy figyelmet fordított az angol nyelv elsajátítására, majd a londoni Guildhall Színművészeti Egyetemen szerzett diplomát.

– Nagyon szerettem Angliában tanulni, és a mai napig abból építkezem, amit kint oktattak nekünk. Jelenleg egy dán színészügynökséghez szerződtem, és van egy menedzserem Amerikában is, így az ő segítségükkel több lábon, több területen igyekszem helyt állni színészként. Mindemellett a magyarországi karrieremmel is úgy érzem nagyon szerencsés vagyok, gyorsan lekopogom, megkeresések itthon is akadnak bőven. A hazai filmek és filmesek nagyon közel állnak hozzám, rengeteg jóbarátra tettem szert az évek során itthon, akik fontosak nekem, és akikkel mindig öröm újra együtt dolgozni – magyarázta a színművész.

Cavill kigyúrta magát

Henry Cavill a Vaják forgatása miatt több hónapot élt Magyarországon, rendszeresen eljárt kondizni, hisz a szerep komoly felkészülést igényelt. A sorozat már most olyan népszerű, hogy berendelték a második évadot is.