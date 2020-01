Álhírekből gazdagodnak az átverős oldalak

Belföld

Kiss Nóra ,

Elszaporodtak az átverős weboldalak, a kattintások után pedig havonta több százezer forint is ütheti a hamis weboldalak tulajdonosainak markát. Hazudnak a koronavírusról, a röszkei határt megrohamozó migránsokról, de a hírességekről is valótlanságokat állítanak. Détár Enikő színésznő ügyében már a rendőrség is nyomoz.

Néhány hónappal ezelőtt a kamuweboldalak újabb hulláma jelent meg. Az interneten terjedő álhírek témája mostanság főként a kínai koronavírus. A magyar kormány vizsgálja, hogyan lehet fellépni a koronavírusról szóló álhírekkel szemben, amelyek a közösségi médiában és a különböző álhíroldalakon terjednek. A röszkei határt megrohamozó migránsokról is hazugságot állítanak, de ismert emberek és közszereplők megbotránkoztató, hamis kijelentéseibe vagy halálhírébe is sokszor belefuthatunk.

Az olvasók pedig akaratlanul elhiszik az ott leírtakat, és ha meghökkentő a sztori, meg is osztják saját közösségi oldalukon, így eljuttatva az álhírt az ismerőseikhez. Ráadásul ezek az oldalak általában lájkot vagy e-mail-címet is kérnek, ezzel biztosítva, hogy a jövőben is megkapjuk a híreit. Az ugyancsak előfordulhat, hogy a weboldalra lépve vírus kerül a készülékünkre.

– Öt évvel ezelőtt volt a hamis hírportálok megjelenésének első nagy hulláma, egy időben a Facebook teljes térhódításával. Valamennyire sikerült visszaszorítani, ám néhány hónapja újra tömegesen látnak napvilágot ezen honlapok cikkei a közösségi médiában. Az oldalak létrejöttét pedig lehetetlen megakadályozni. Alapvető informatikai ismeretekkel és egy program segítségével bárki létrehozhat bármilyen honlapot. 2-3 ezer forintba kerül egy webhely megvásárlása és címének levédetése, évente pedig 8 ezerbe a fenntartása. Viszont havonta akár több százezret is lehet vele keresni. A hangzatos című, kitalált cikkekre ugyanis rengetegen rákattintanak, így megnő az oldal látogatottsága. A Google-hirdetések ezért automatikusan beágyazódnak, amelyek után kattintásonként 10 cent üti a portál tulajdonosának markát – fejtette ki a Lokálnak Radisics Milán médiakutató.

A kamuweboldalak készítőit szinte lehetetlen elkapni, mert általában álnevet használnak, és valamilyen külföldi címet adnak meg. A portált pedig könnyen törölheti a tulajdonosa, majd készíthet egy újat.

– Az olvasókon múlik, hogy az adott cikkre rákattintanak-e, és elhiszik-e. Érdemes ilyenkor figyelembe venni, hogy találkoztunk-e már más felületen az adott hírrel, ugyanis ha igaz, általában a többi, hiteles portál is átveszi – tette hozzá a szakember.

Gulyás Gergely miniszter is feljelentést tett

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, olyan álhírportálokon megjelent cikkek miatt, amik a miniszternek tulajdonított mondatokat tartalmaznak, amelyek Gulyás Gergelytől soha nem hangzottak el.

Nyomoznak Détár Enikő ügyében

A magyar hírességekről is több álhír jelent már meg. Nemrég Kasza Tiborról olvashattunk, aki a cikk szerint komoly szívbeteg, és pénzt gyűjt a kezelésre. Az énekes közösségi oldalán cáfolta a hírt. Stohl Andrásról, Nagy Feróról, Szandiról és Détár Enikőről pedig olyan hamis nyilatkozatok láttak napvilágot, amelyekben a nyugdíjasokat szidják. A színésznő most a Lokálnak mesélt az ügy állásáról.

– Megtettem a feljelentést, nemrég pedig kaptam egy levelet, hogy folyamatban van a nyomozás. Remélem, eredményes lesz. Mélységesen felháborít, hogy valaki ilyet talál ki rólam. A külföldön élő keresztanyám hívott fel, hogy olvasta a cikket, és hogy ugye nem igaz? Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy ne higgyen el mindent, amit olvas.

Megtévesztő magyar híroldalak listája

Hosszan lehetne sorolni a híroldalak listáját, sajnos gyakori, hogy már létező weblapok nevét alakítják át: