Állandó lakója a szállodának ez az elefánt – Videó!

A Srí Lanka-i Jewing Hotel állandó vendége Nata Kotta az elefánt. Az ormányossal egészen testközelből találkozhatnak a vendégek, hiszen szinte bárhová bejárása van.

Az állatnak ki be járása van a hotelben, akit a személyzet a szálloda leghűségesebb védőszentjeként tart számon 2013 óta – számol be a BBC.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30

