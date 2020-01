Ásó, kapa, nagyharang – Ők mondták ki 2019-ben a boldogító igent

Extra

Kiss Nóra ,

2019-ben is számos magyar híresség fogadott örök hűséget szerelmének. Volt aki Dominikán, még más szűk családi körben, gyermekkori otthonában házasodott meg. A Lokál most összegyűjtötte az elmúlt egy év legmeglepőbb vagy éppen legszebb hazai sztáresküvőit.

L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga januárban, a legnagyobb titokban házasodott össze a mesés Dominikán. “Már megszerveztük az utazást, amikor közösen kitaláltuk, hogy kint összeházasodunk. Egy profi szervezőcsapat mindent elintézett, nekem csak a virágokról kellett döntenem, és itthonról kivinni a ruhámat. Csodálatos és nagyon meghitt pillanatok voltak, egyedül a családunk hiányzott” – nyilatkozta a menyegző után lapunknak Kinga.

A rappernek a boldog évkezdés szomorúan végződött, hiszen augusztus végén autóbalesetben elhunyt hároméves kisfia, Dávidka.

Kovács Koko István három évvel ezelőtt ismerkedett meg maratoni futó kedvesével, Garami Katalinnal, akit nyolc hónap együttlét után el is jegyzett. Az esküvőt régóta tervezgették, de rengeteg elfoglaltságuk miatt ez csak idén májusban valósulhatott meg. “Egy evangélikus templomban, a család egyik jó barátja mondott beszédet, s bennem olyan emlékeket idézett fel, hogy a hallatán nemcsak mi, hanem a násznép is könnyezett. Mindenki ott volt, aki számunkra fontos, a családtagok és a barátok mellett régi klubtársaim, Vitalij Klicsko és Dariusz Michalczewski is tiszteletét tette” – nyilatkozta a Lokálnak a 49 éves olimpiai bajnok ökölvívó, akinek 2018 februárjában született meg legkisebb gyermeke, Zalán.

Szintén májusban kötötték be a fejét Curtisnek is. A rapper nehéz éven van túl drogproblémái miatt. Curtis végül januárban bevonult az elvonóra, leszámolt függőségével, megnősült és augusztusban megszületett kisfia, Doni is. A házasok titokban fogadtak egymásnak örök hűséget, amit utólag a közösségi oldalaikon osztottak meg a rajongóikkal.

Demcsák Zsuzsa a TV2 Ázsia Expressz résztvevőjeként utazott el Indiába, ahol a forgatás alatt megismerte a 36 éves indiai származású Krishant. A műsorvezető alig pár hét ismeretség után a helyi szokások szerint egy szállodai szobában házasodott meg. A szerelmesek itthon is szeretnék minél előbb hivatalosan összekötni életüket, amihez Krishan már minden szükséges papírt beszerzett, így az esküvőre bármikor sor kerülhet.

Homonnay Zsolt augusztusban másodjára is megnősült. Táncos párja, Anita közös kisfiúkkal a szíve alatt állt az anyakönyvvezető elé. Az Operettszínház művészének egy hónappal később meg is született harmadik gyermeke, Botond.

Jáksó László féltve óvja magánéletét, szerelmét sem mutatta még meg a nyilvánosságnak. Az 51 éves rádiós csak utólag számolt be szeptemberi titkos esküvőjéről. Nemrég pedig a Lokálnak mesélt boldogságáról. “Nem gondoltam volna, hogy ennyi idősen még megnősülök, de boldog vagyok, hogy ez is eljött. Nagyon élvezem a házas életet, hiszen egy olyan társam van, akivel minden pillanat ajándék. Sose éreztem még magam ilyen kiegyensúlyozottnak, persze ehhez az is kellett, hogy én is változzak. Nyugodtabb életet élek, és tudatosan vállalok kevesebb szereplést. A feleségem sem vágyik a nyilvánosságra, és én is szeretném ettől megóvni, hiszen már nekem sem az életem része. Megvagyunk mi szépen csendben. Minden úgy van jól, ahogy van”

Tóth Gabi igazán mozgalmas és boldog évet tudhat maga mögött. Bő egy év után áprilisban szerelme, Krausz Gábor megkérte a kezét. Rá egy hétre pedig kiderült: egészségügyi problémái ellenére sikerült teherbe esnie. A pár szerette volna kislányuk érkezése előtt hivatalosan is összekötni életét, amire októberben, a legnagyobb titokban került sor. “Édesapámék házában, egykori gyermekkorom helyszínén, ahol felnőttem, ott kötöttük össze az életünket. (…) Az egyik legnagyobb ajándék és meglepetés a szertartáson számomra egy videó volt részben a gyermekkoromról, még az édesanyám is látható volt rajta. Tízéves voltam, amikor rákban meghalt, a mai napig nagyon hiányzik, de ilyenformán részese lehetett a boldogságomnak, remélem, fentről végigköveti az utamat” – mesélt a Bestnek a séf, akinek felesége egy meglepetéssel is készült. “Nem egészen úgy házasodtunk össze, mint terveztük, mégis életem legcsodálatosabb napja volt. (…) Az arcomat fátyol takarta, amire ráírtuk: »szeretlek, Krausz«, mert mindig így szoktam neki mondani” – tette hozzá az énekesnő.

Kovács Kati másodjára ment férjhez két kislánya édesapjához . A 90 fős lakodalom a Hercegasszony Birtokon volt, amit egy templomi esküvő előzőt meg Mezőtúron. A kajakos egy aranyszínű koktélruhát viselt, a gyűrűket pedig nagyobbik gyermeke, az ötéves Luca hozta be. “Ő hozta be nekünk a gyűrűket, később pedig a násznép elé állt, és elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt, ez volt az ő ajándéka a számunkra. Nagyon meghatódtunk, annyira ügyes kislány… Egyébként élvezte az egész lagzit, jól elvolt az unokatestvéreivel, és az apukájával is sokat táncolt. A kisebbik lányunk, Juliska viszont rosszul tűrte az egész napot. Kilenc hónapos babaként nagyon jól viselkedik, amikor otthon van, nincs vele gond, de itt folyamatosan száz ember nyüzsgött körülötte, amihez nincs hozzászokva” – mesélte Katalin, aki hat év jegyesség után lett Schmidt Ádám felesége.