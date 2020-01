Bíróság elé áll Fanni gyilkosa

Belföld

Lokál ,

A bíróságon kell színt vallania B. Lászlónak, VV Fanni meggyilkolásával kapcsolatban. A ma kezdődő előkészítő tárgyaláson már lehetősége lesz a vádlottnak, hogy beismerő vallomást tegyen, vagy legalább feloldja az ezernyi ellenmondást, amit vallomásaiban tett.

– A rendőrség hatalmas energiát fektetett az ügy felderítésébe. A kriminalisztika hazai történetének egyik legkomolyabb nyomozati szakasza zárult le. A megmozgatott erőforrások úgy gondolom meghozták az eredményüket – mondta a Lokálnak dr. Lichy József Fanni családjának ügyvédje. Hozzátette: nem példa nélküli, hogy a holttest megtalálása nélkül valakit felelősségre vonjanak egy életellenes bűncselekményben az ítészek.

A vádhatóság szerint az indíték haszonszerzés lehetett, legalábbis ezért kereste meg B. László VV Fannit, aki a megjelent hírekkel ellentétben nem volt a barátnője, még csak nem is ismerték egymást. A vádlottnak komoly anyagi nehézségei voltak, munkanélküliként adósságot halmozott fel, feltehetőleg ezzel összefüggésben párkapcsolata is válságba került. Dóra nevű élettársának azt ígérte, hamarosan nagyobb összeghez fog jutni, amiből egy közös nyaralást is finanszírozni fog. A nyomozati iratokból kiderült, hogy Novozánszki Fanni megtakarított 5 millió forintja érintetlenül előkerült albérleti lakásának egyik szekrényéből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a férfi nem próbálta elvenni vagy megszerezni az elhunyt nő pénzét.

Novozánszki Fanni 2017 novemberében tűnt el az otthonából. Egy héttel a bejelentés után tartóztatták le B. Lászlót, akit a fiatal lány meggyilkolásával vádolnak.

