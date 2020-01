Bírósági korrupció Szegeden

Belföld

Lokál ,

Botka László polgármester és társai korrupciója behálózza a szegedi bíróságot is. A bíró, aki a kisvállalkozóktól ellopott milliárdok ügyében döntött, összeférhetetlenség miatt nem tárgyalhatta volna az ügyet. Egy másik bírónő pedig hatalmas lakást kapott alacsony áron az önkormányzattól.

Budai Gyula országgyűlési képviselő a hét elején Budapesten számolt be a Szeviép-ügy kapcsán arról, hogy Botkáék miként tartják zsebükben Szegedet, és befolyásolják még az igazságszolgáltatást is. Mint ismert, nemhogy megkapták volna igazságukat a tönkretett kisvállalkozók, hanem éppen ellenkezőleg: a szegedi bíróság felmentette a vádlottakat – írja a Ripost.

A kormánypárti képviselő szerint továbbra is kérdés, hogy hová tüntették a volt MSZP-s Botkáék azokat a milliárdokat, amelyeket a kisvállalkozóktól loptak el, valamint emlékeztetett, hogy súlyosan összeférhetetlen volt, tehát nem is tárgyalhatta volna az ügyet a bírónő, akinek a családi cége közel egymilliárd forint értékben kapott építőipari megbízásokat a szegedi önkormányzattól.

Később egy másik – az ügyben eljáró – szegedi bírónőről is kiderült: ő is sokat köszönhet Botka Lászlóéknak, egy gyönyörű, a sétálóutcára néző 100 négyzetméteres lakást kapott potom áron az önkormányzattól. A Szeviép-ügy a bírósági korrupció gyanúját is felveti – összegzett Budai Gyula.