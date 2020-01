Börtönbiznisz: hatalmas összeget kapott Magyar György irodája

Belföld

Magyar György egy múlt heti tévés beszélgetésben azt állította, hogy már évek óta nem foglalkoznak börtönkártérítési ügyekkel, és börtönbizniszről pedig nem is tud. Az Origo most hozzájutott a pontos adatokhoz, ez alapján kiderült Magyar György és irodája eddig összesen több mint félmilliárdot perelt vissza az államtól, 544 millió forintot. És összesen 419 ilyen ügyet intézett.

Magyar György ügyvéd az ATV Egyenes beszéd című műsorában nemrég azt állította, hogy ügyvédi irodájával már három éve nem vállalnak börtönkártérítési ügyeket, és egyértelműen érzékeltette, hogy semmi köze a börtönbizniszhez. A portál megszerezte a pontos adatokat arról, hogy mennyi pénzt nyertek el a magyar államtól azok az ügyvédek, akik jogerősen elítélt bűnözők nevetséges indokaira hivatkozva milliárdokat kapnak kártérítésként.

Az ilyen ügyvédek közé tartozik Magyar György és ügyvédi irodája is: csak ők egyedül több mint félmilliárd forintot pereltek ki az államtól. A jogász, aki a 2018-as országgyűlési választások idején Siófok 4-es számú választókerületében indult az MSZP-Párbeszéd jelöltjeként, a számok alapján egyértelműen az egyik legsikeresebb szereplője az ilyen jellegű pereskedéseknek.

Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy Brüsszel szerint már az is kínzásnak számít, ha például egy cellába nem süt be eléggé a nap. Hazai ügyvédek és civil szervezetek pedig egyből kihasználták ezeket a kiskapukat, és több mint 12 ezer ügyet vittek az Emberi Jogok Európai Bírósága elé – írja az Origo.

A Magyar Nemzet mostani megkeresésekor Magyar György ügyvédi titoktartásra hivatkozva nem adott választ arra a kérdésre, mennyi bevételük származott a magyar állam ellen indított perekből. Hát most itt a válasz, 419 ügy után 544 millió forintot kellett fizetni a Dr. Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda munkája után. És ami szintén érdekes: az ő ügyvédi irodájuk intézte Magyarországon a második legtöbb börtönkártérítési pert.