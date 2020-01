Botrány Márki-Zay díjátadó ünnepségén

Belföld

Meggyalázták a vásárhelyi születésű színészóriás, Bessenyei Ferenc emlékét. Az özvegy nem hagyta szó nélkül. A felelősök pedig nem dughatják homokba a fejüket – számol be a felháborító esetről a Promenad.hu.

A portál beszámolója szerint Márki-Zay Péter polgármester beszéde után Élthes Eszter, Bessenyei Ferenc özvegye bejelentette: a díj alapításakor a tőle kért engedélyt a név használatára visszavonja a várostól.

„Az idei díjak odaítélését és azok körülményeit nem fogadom el. Bessenyei Ferenc özvegyeként, szellemi hagyatékának őrzőjeként soha nem engedhetem meg, hogy a 20. század második felének legnagyobb színészének nevét bármilyen politikai csoportosulás a saját céljaira, reklámozására használja, nevével visszaéljen. Sajnos az elmúlt hónapokban Vásárhely polgárai és önkormányzata úgy döntött, hogy a városban jó ideje dúló ádáz politikai csatározásokat tovább folytatja, és ebből a Bessenyei-díjat sem hagyják ki. Ez nem méltó Bessenyei Ferenc szellemiségéhez, aki soha nem politikai célokért, hanem az egyetemes örök érvényű igazságokért és a magyar nép kulturális felemelkedéséért harcolt” – indokolta döntését B. Élthes Eszter.

Az özvegy azzal indokolta, hogy most tette a bejelentést, mert ez az est tulajdonképpen a város képviselő-testülete díszközgyűlésének minősült. Az özvegy ezt követően levonult a színpadról, és nem is vett részt az ünnepségen. Márki-Zay Péter utánament, majd jó néhány perccel később ért vissza, így az elismerések átadása is csúszott. A díjat az önkormányzat egyéni kategóriában megosztva Dratsay Ákos fuvolaművész-zenetanárnak és Berei Erzsébet zongora-művésztanárnak adományozta.