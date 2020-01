Botrányos! Íme a legnagyobb műanyagszennyezők

Belföld

Lokál ,

A műanyag szemét mennyisége olyan mértéket öltött már hazánkban is, hogy a kormány akciótervet dolgoz ki és még idén mentesítik a folyókat a PET-palackoktól, valamint nagyobb erőfeszítéseket tesznek a műanyag csomagolások visszaszorítása érdekében. Érdemes azonban megnézni, vajon kik a legnagyobb műanyagszennyezők, akik mindezt ránk zúdítják.

A Break Free From Plastic ismét elkészítette a legnagyobb szemetelők listáját, amelyet továbbra is a Coca-Cola vezet, a Nestlé és a Pepsico előtt – számol be a Ripost.

Az eredményeket 51 ország 484 szemétszedését követő márkavizsgálat alapján határozták meg. Mindez azt mutatja, hogy a nemzetközi multik az elmúlt évek hangzatos ígéretei ellenére továbbra sem csökkentették az eldobható műanyagok mennyiségét, pedig a PET palackok több mint 400 év után bomlanak csak le, és maximum 2 alkalommal lehet újrahasznosítani.

Az egyszer használatos műanyagok viszont nem mostanában lettek a zöld kampányok fő célpontjai. Már a 70-es években ugyanezeket a problémákat fogalmazták meg a környezetvédők, mint jelenleg és akkor szintén a betiltásukat javasolták. Ha akkor nem is, mostanra több ország, illetve város – Ausztráliától Görögországig – határozott úgy, hogy betiltja az egyszerhasználatos műanyagokat.

Minderre szükség is van, mert a szakértők szerint az utolsó órában vagyunk. Az Ellen MacArthur Alapítvány kutatása szerint évente 5-13 millió tonna műanyag szivárog a világ vizeibe, amelyek a tengeri madarak, halak és más vízi élőlények szervezetébe kerülnek.

Ha így folytatjuk alig 30 év múlva az óceánokban az összsúlyukat tekintve több műanyag lesz, mint amennyi hal – vetíti előre a borzalmas jövőképet a Ripost.

A hazai helyzetet jól példázza, hogy a tavaly tavaszi árhullámokat követően mintegy nyolcezer tonna kommunális és növényi eredetű hulladék torlódott össze a kiskörei vízlépcsőnél, amelynek összegyűjtése több hónapon át tartott.